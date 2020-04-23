【一分鐘看世界】新加坡病例破萬、特朗普停收移民、全球啤酒荒？

今天是4月23日星期四，在這個多雲間中有雨的一天，你需要知道的國際新聞：

新加坡病例破萬

新冠肺炎疫情繼續在新加坡蔓延，當地4月22日再有1016宗新病例，為連續第3天單日增逾千宗確診，累計病例升破1萬，在新增病例中，大多數都是住在外勞宿舍的外地勞工。為了應對疫情，政府自4月22日起實施更多措施壓制病毒擴散，包括商店如珍珠奶茶店和雪榚店要關門、政府禁止外勞進出宿舍等。另一方面，政府也推出超級英雄漫畫宣傳抗疫，但其中一個漫畫角色卻引來爭議……（按此閱讀更多）

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特朗普停收移民

美國總統特朗普（Donald Trump）正式決定美國暫停接收移民60天，稱此舉是要保障國內就業。新措施主要針對俗稱「綠卡」的永久居民申請人，外勞等簽證則不受限制。白宮顧問稱決定沒有政治考慮，但專家指出，新措施有機會面臨訴訟，也質疑此舉可以保障國內就業的說法。另一方面，在疫情下，特朗普突然與名校哈佛大學出現爭拗……（按此閱 讀更多）

美國總統特朗普正式決定美國暫停接收移民60天，圖為他出席記者會時發言（Getty）

全球啤酒荒？

國際油價出現災難式暴跌後，石油輸出國組織和盟友（OPEC+）石油部長4月21日召開緊急會議，但沒有達成任何新政策措施。更有媒體報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）3月曾在電話中大吵一架，後來沙特政府決定用石油淹沒巿場，導致油價一路狂瀉。

石油需求下降，不單衝擊油公司，原來更會間接影響到乙醇產量及其副產品二氧化碳的供應，疫情期間「宅家」必備的汽水、啤酒，也恐怕供應減少……（按此閱讀更多）

石油需求下降，不單衝擊油公司，也將影響啤酒汽水業界（路透社）

抗疫機構電郵密碼外洩

網上論壇突然有近2.5萬組電郵地址和密碼，懷疑是屬於全球多個參與抗疫的機構如世界衛生組織、美國國家衛生研究院、蓋茨基金會等，有專家認為事件或是極右人士所為……（按此閱讀更多）

「花花袋」敗走疫情

新型肺炎疫情衝擊全球經濟，各行各業都面對經營困難的局面，當中包括以招牌復古「花花袋」為招牌的英國品牌Cath Kidston，其總公司在21日宣布結束店舖業務後，日本的分公司亦難逃一劫……（按此閱讀更多）

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