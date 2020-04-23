日本擬加強監管外資對尖端醫療領域出資

鑑於新冠肺炎（COVID-19）疫情擴大，日本政府4月22日基本決定對外資向醫藥品等尖端醫療領域的日本企業出資加強監管。如果外資要出資，必須向日本政府提前申報。

隨着疫情在日本全國繼續蔓延，日本4月16日宣布將緊急狀態由7個都道府縣擴至日本全國所有47個都道府縣。圖為4月11日，日本在日本東京歌舞伎町娛樂區，東京市政府的工作人員戴着口罩舉着標語，呼籲人們呆在家裏。（Getty）

共同社4月22日報道，以疫情擴大為契機，海外對日企尖端醫療技術的關注高漲，日本政府抱有重要日企可能被中國企業等收購的危機感。

報道稱，加強監管的對象設想的是富士膠片控股旗下製藥公司推進開發的新冠治療候選藥物、抗流感藥「Avigan」（法匹拉韋）等的生產項目。

日本《外匯法》規定，外國投資者獲取武器與核能、網絡完全等安全保障上的重要日本企業股份之際，需要事前申報。5月施行的修改後的《外匯法》中，作為申報標準的出資比率從「10%以上」下調至「1%以上」，變得更加嚴格。

另據《日本經濟新聞》4月22日報道，日本政府傳出將把國內製藥和醫療設備製造商，列為國安相關公司，以防止外企收購、保護日本製藥業，和維持藥品和醫療設備供應穩定。

據悉將被列入的醫療企業，包括處理原材料、藥品、疫苗、血清和製劑的公司，以及製造幾乎沒有替代儀器的醫療設備公司，如呼吸器、心肺設備、注射幫浦、人工腎臟製造商等。