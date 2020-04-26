【新聞教室】西方向中國索償會否成功　什麼是「外國主權豁免」？

在新冠病毒肺炎（COVID-19）疫情延燒全球之際，美國批評中國隱瞞疫情，密蘇里州（Missouri）4月21日入稟當地法院起訴中國政府及索償後，密西西比州4月22日（Mississippi）也表示有意跟隨。 法律界人士對此並未看好，他們均認為外國政府在美國享有「主權豁免」（sovereign immunity），對華訴訟成功機會不高。究竟什麼是主權豁免？美國的州政府對此自然知情，他們提出中國應屬於例外情況，不享有豁免，又能否藉此成功？

什麼是主權豁免？

主權豁免屬於司法慣例，美國1976年通過外國主權豁免法案（Foreign Sovereign Immunities Act），讓外國政府在美國法院享有司法豁免權。

路透社4月22日報道，法律學者認為美方對華的訴訟可能失敗，便是與此有關。芝加哥大學國際法教授金斯伯格（Tom Ginsburg）稱，主權豁免向外國政府提供了廣泛的保障，免於在美國的法庭遭控告。

英國廣播公司（BBC）4月23日也引述美國喬治華盛頓大學法學教授特里（Jonathan Turley）指出，密蘇里法庭可能會判定案件涉及美國與另一主權國家之間的事，法庭對此沒有司法裁決權，因此撤案，他解釋，如果中國能在美國遭起訴，美國在中國也可能被起訴，所以國家通常傾向於支持主權豁免這一通則。

美國是目前全球確診新冠病毒肺炎患者最多國家，圖為4月21日，美國總統特朗普參加有關新冠病毒肺炎疫情記者會（AP）

美方主張中國屬例外情況

不過「主權豁免」並非任何時候都適用，存在一些例外情況，包括國家的商業行為。美國法律學者Thomas Jipping在4月22日撰文稱，密蘇里州政府主張中方的衛生系統、醫學研究及經營社交網站屬於商業活動，並對美方構成直接影響，以此主張中國應該屬於例外情況，不應獲「主權豁免」保護。

這些理據成立與否，便將交由法庭決定。美國法學教授特里認為，豁免條例的例外定義十分狹窄，美國法庭極少採納。

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議員發功：剝奪中國的主權豁免權？

此外還要注意的是，多名美國議員在4月相繼推出法案，尋求透過剝奪中國政府主權豁免權，為美國民眾向北京索償鋪路。

例如共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）4月20日宣布，與另一眾議員賴特（Ron Wright）在17日推出法案，尋求允許美國公民及地方政府起訴中國政府。有關法案可剝奪中國和任何其他故意誤導世衛的國家之主權豁免權，讓美國公民可對其提出起訴。