日本女星岡江久美子因新冠肺炎病逝　曾與陳慧琳志村健合作

日本女星岡江久美子4月23日清晨因新冠肺炎病逝，終年63歲。這是日本繼喜劇泰斗志村健後，當地另一位知名影星因新冠肺炎不幸離世。

出演多部日劇 包括《鬼之棲家》

生於日本東京的岡江久美子，早在1970年代以演員身份出道，曾出演多部電視劇，包括在1999年深田恭子與陳慧琳主演的日劇《鬼之棲家》中，她飾演旅館老闆娘的角色。她近年也活躍於演藝圈，包括曾在2019年北川景子主演的日劇《你家是我的事》（家売るオンナの逆襲，又譯房仲女王的逆襲）中有客串演出。

曾對抗癌魔

岡江久美子所屬的經理人公司表示，岡江久美子在4月3日發燒，4月6日清晨病情惡化，緊急入院，並在深切治療病房要接受呼吸機治療，然後在接受病毒篩檢後，得知感染新型冠狀病毒。之後她持續住院治療，惜未能擊退病魔，最終在4月23日清晨病逝。

經理人公司網站內的岡江久美子專頁（Staff-up網站截圖）

日本媒體報道，岡江久美子2019年底曾接受乳癌手術，2020年1月底到2月中旬接受電療，體力衰退。

這是日本繼喜劇泰斗志村健後，另一位知名影星因新冠肺炎病逝，兩人也曾經在幕前合作：

丈夫女兒發表聯合聲明：無法相信

岡江久美子1983年與演員大和田獏結婚，現在岡江離世後，大和田獏與女兒大和田美帆發表聯合聲明，感謝盡全力治療岡江的醫護人員、與岡江曾在工作上合作的相關人士、粉絲、友人等，聲明稱「岡江久美子於4月23日5時20分因新冠肺炎病逝。至今我們仍感到很遺憾，無法相信，真的很難過，無法思考其他的事。」

兩人的聯合聲明最後寫道「各位，新型冠狀病毒真的很恐怖，請大家一定要注意。」

（綜合報道）