【中美角力】美國又一州將起訴中國：隱瞞疫情讓世界沒有作好準備

新冠肺炎（COVID-19）衝擊全球，美國疫情嚴重。繼美國密蘇里州（Missouri）起訴中國之後，另一州分密西西比（Mississippi）4月22日也宣布準備如此做。該兩州都是美國總統特朗普（Donald Trump）所屬共和黨掌控的州分。

美國第二個州起訴中國

密西西比州總檢察長費奇（Lynn Fitch）4月22日在在Twitter上表示「我正準備代表密西西比人民對中國提起訴訟。由於他們對冠狀病毒疫情的處理危險且惡意隱瞞，太多的人遭受痛苦。密西西比人理應得到公正對待，我將在法庭上尋求公正。」

她還公布一份起訴聲明。聲明說，要讓中國為自己惡意且危險的行為負責，這些行為導致人員傷亡和嚴重的經濟損失。

聲明指責中國對這種致命病毒的危險進行複雜的隱瞞，這對世界造成極大不公，又稱中國通過壓制記者、醫生、檢舉人和其他人的聲音，讓數百萬人暴露於冠狀病毒，讓世界沒有作好準備，導致更高的死亡人數和更危險的公共衛生影響，他們必須對他們所造成的損害負責。

I am preparing to file a lawsuit against China on behalf of Mississippians. Too many have suffered as a result of their dangerous and malicious cover-up of the coronavirus. Mississippians deserve justice and I will seek that in court. https://t.co/hxxCHe5ek0 pic.twitter.com/gMYiaG5efF — Lynn Fitch (@LynnFitch) April 22, 2020

就在一天前，密蘇里州也起訴中國。密蘇里州總檢察長施密特（Eric Schmitt）4月21日向密蘇里州一個聯邦地區法院，提起針對中國的民事訴訟。該訴訟指控中國政府、中共和其他中國官員及機構，壓制信息，逮捕吹哨人，抵賴新冠病毒的傳染性，從而導致密蘇里州遭受生命和經濟的損失。

針對密蘇里州起訴中國之舉，美國總統特朗普4月22日在記者會上就說：「我確信這不會是最後一宗。」

中國外交部發言人耿爽4月23日則再記者會上回應說，向中國推卸責任，解決不了美國自身存在的問題。對中國搞濫訴，也不可能得逞。

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專家估計起訴不會成功

那麼美國州對中國的起訴會成功嗎？路透社4月22日報道，按國際法律專家的觀點，在美國法庭上追究中國對新型冠狀病毒責任的努力可能會失敗。

芝加哥大學國際法教授金斯伯格（Tom Ginsburg）說，一種名為「主權豁免」的法律原則為外國政府提供廣泛保護，使其免遭美國法院起訴。

金斯伯格認為，最近針對中國的一連串訴訟對11月大選的共和黨領導人來說是為了政治目的。他表示「許多右翼人士關注中國問題，以掩蓋美國政府自己的錯誤。」