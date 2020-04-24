美媒爆料：美股暴跌後　特朗普憤怒曾威脅解僱CDC官員

美國媒體4月22日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）因為股市暴跌而憤怒，曾威脅解僱美國疾病預防及控制中心（CDC）轄下國家免疫和呼吸疾病中心（NCIRD）總監梅索尼耶（Nancy Messonnier）。梅索尼耶曾在2月25日的記者會上，向大眾警告新冠肺炎疫情的傳播風險及嚴重程度。

美媒稱特朗普曾多次淡化疫情影響，試圖安撫美股市場（AP）

梅索尼耶當時預計疫情會在美國出現社區傳播，病毒人際傳播的事實也令人擔憂，該機構正在為一場潛在的大流行病做準備。

《紐約時報》4月22日報道，特朗普2月25日從印度飛回華盛頓時，在長達18個小時的飛行途中，特朗普看到梅索尼耶發表評論後美股崩盤，他非常不滿，特朗普於2月26日早上6點左右下飛機時，就怒衝衝地打電話給阿扎爾（Alex Azar），怒斥梅索尼耶的話嚇到美國民眾了，而且沒有必要這樣做。《華爾街日報》稱，特朗普當時威脅要解僱梅索尼耶。

《國會山報》4月22日稱，美國民主黨人猜測，當時特朗普對梅索尼耶感到不滿，梅索尼耶自2月以來就沒有出現在白宮的記者會上。

報道稱，從第二天開始，梅索尼耶便不再出現在白宮抗疫工作組的公開記者會上，美國前副總統、民主黨2020年大選參選人拜登（Joe Biden）的助手克萊因（Ron Klain）對此稱「總統和白宮向政府的科學家們發出一個明確信息——直言不諱是要付出代價的」。