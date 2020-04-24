【新冠肺炎】媒體指平壤出現恐慌搶購　朝鮮官方否認有病例

新冠肺炎（COVID-19）席捲全球，外界一直好奇朝鮮內部情況。有總部設於美國的朝鮮新聞網（NK News）4月22日報道，平壤出現恐慌搶購，目前未知具體原因。至於朝鮮則透過官媒再度否認境內有新冠肺炎確診病例。

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媒體：貨架愈來愈空

朝鮮新聞網4月22日引述多名消息人士報道，自4月20日以來，平壤一些商店和食品雜貨店出現「恐慌式搶購」，導致貨架愈來愈空。報道稱，目前還不清楚是什麼導致需求突然激增，有消息人士稱，貨架空空如也，蔬菜、麵粉和糖等主食突然缺貨。

報道引述一位外籍人士說，當地人有什麼就買什麼，有些商店「你幾乎進不去」。這名外籍人士和另一位在平壤的人士都表示，需求激增在4月22日顯得尤其明顯。也有消息人士說，看到大批當地人在一些雜貨店大量購買進口產品，導致食品突然短缺。

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專家：可能有兩個原因

報道稱，目前未清楚市民對物資需求升的原因，報道指，這些消息人士沒有供應短缺把事件與朝鮮領導人金正恩傳出病重的報道聯繫起來，相反可能是與朝鮮官方媒體4月20日的報道有關，該報道稱朝鮮政府已採取「更嚴厲的國家緊急防疫措施」，以防止新冠肺炎在朝鮮境內蔓延。

報道引述荷蘭萊登大學（Leiden University）講師、朝鮮半島事務專家葛林（Christopher Green）的說法，他認為平壤出現恐慌搶購可能有兩個原因，第一原因是，朝鮮公共衛生官員可能會希望加強控制，以最大限度地提高警惕，因為他們將以有限的方式重新對中國開放，第二個可能的原因是平壤當地出現新冠肺炎疫情爆發，他們希望迅速結束疫情。

官方否認有確診病例

外界目前未能詳細得知朝鮮的狀況，外傳與朝鮮官媒有聯繫的Twitter帳號「coldnoodlefan」在4月22日晚上發文，否認平壤因新冠肺炎疫情而出現恐慌搶購潮，又上載一段在當地百貨公司的片段。

Shelves of Pyongyang Department Store No. 1 are full of foodstuff and no panic buying due to #COVID19. #NorthKoreanews pic.twitter.com/k672EPpERT — The Beginning... (@coldnoodlefan) April 22, 2020

朝鮮官方媒體《勞動新聞》4月23日則刊登文章，再次重申朝鮮境內無確診病例。

該文章又介紹預防新冠肺炎的相關知識，包括提醒民眾不要在沒有醫生的指導下使用藥物，又指目前尚無能夠預防新冠肺炎的藥物，文章稱，酒精只能用來消毒，飲酒無法預防新冠肺炎，且嚴禁濫用抗生素，抗生素對抵抗新冠病毒無效，又指口罩應當及時更換。

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