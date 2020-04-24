【一分鐘看世界】美國州份起訴中國、疫苗專家得罪特朗普、金正恩

今天是4月24日星期五，在這個多雲有雨的一天，你需要知道的國際新聞：
美國2個州份控告中國
新冠肺炎（COVID-19）疫情加劇中美不和，密西西比（Mississippi）成為第二個宣布準備起訴中國的州份，總檢察長費奇（Lynn Fitch）4月22日在Twitter表示「正準備代表密西西比人民對中國提起訴訟。」在此之前，密蘇里州（Missouri）已提出向中國索償，且美國總統特朗普當時已表示相信這不會是最後一宗訴訟。另一邊廂，澳洲、英國、法國等國家也開始向中國「問責」，有中方專家認為背後有3大原因……（按此閱讀更多）
I am preparing to file a lawsuit against China on behalf of Mississippians. Too many have suffered as a result of their dangerous and malicious cover-up of the coronavirus. Mississippians deserve justice and I will seek that in court. https://t.co/hxxCHe5ek0 pic.twitter.com/gMYiaG5efF— Lynn Fitch (@LynnFitch) April 22, 2020
美國疫苗專家得罪特朗普
美國衞生及公共服務部屬下的生物醫學高級研究與發展局（BARDA）主管布萊特（Rick Bright）遭到調職，他公開表示，相信這與他跟總統特朗普唱反調有關，美國媒體又報道，特朗普也曾威脅解僱疾病預防及控制中心（CDC）高官梅索尼耶（Nancy Messonnier）。
特朗普與CDC的關係愈見緊張，他稱CDC總監雷德菲爾德（Robert Redfield）受訪的內容遭曲解，要讓對方澄清，但問題是雷德菲爾德並無此意……（按此閱讀更多）
新冠肺炎：特朗普與CDC官員的關係愈見緊張，圖為他4月22日在白宮舉行新聞發布會（AP）
金正恩「消息」是為了避疫？
有關金正恩的消息滿天飛，日本《產經新聞》4月22日則報道，金正恩離開平壤前往元山地區是為了避開疫情，又稱他的警衛可能染疫，但另一方面，韓國則繼續稱朝鮮並無異常動靜，美軍也否認掌握金正恩病重的情報。即使如此，外界紛紛猜測一旦金正恩身體有問題誰會是接班人，「大熱」人選包括其妹金與正，美國國務卿蓬佩奧就表示，無論是誰接班，美方要求朝鮮棄核目標都不會改變。專家就認為，雖然很難判斷情況有多嚴重，但是金正恩的健康或個人狀況很有可能出了問題……（按此閱讀更多）
相關圖輯：金正恩玄彬同框？印尼CNN誤用《愛的迫降》劇照成網上熱話（點圖放大瀏覽）：
美國動物園爆多宗確診
美國除了有家貓感染新冠病毒外，紐約布朗克斯動物園（Bronx Zoo）更成為「重災區」，該園再有7隻大型貓科動物對病毒檢測呈陽性反應，包括4隻老虎及3隻獅子，園內感染病毒的貓科動物累計增至8隻……（按此閱讀更多）
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