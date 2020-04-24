【新冠肺炎】阿根廷撤僑載回感染者遺體　243人與屍同機引發恐慌

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，阿根廷航空公司（Aerolineas Argentinas）一架撤僑班機上周六（18日）由美國佛羅里達州邁阿密（Miami）飛抵伊塞薩國際機場（Ezeiza Airport），竟發現機上同時搭載了一具受感染死亡的91歲男僑民遺體，結果引起一陣恐慌，司法部門已介入調查。

當地傳媒報道，涉事班機上有243名阿根廷國民，而死者馬士禮（Elias Masri）自1988年以來一直居住在美國，在紐約爆發疫情期間受感染，本月7日在曼哈頓（Manhattan）的寓所內去世。

馬士禮的家屬基於猶太教傳統未有將遺體火化，打算經防腐處理後申請用私人飛機將之運返阿根廷；然而因馬士禮是死於新型冠狀病毒，有關請求遭阿根廷民航局拒絕。

+ 2

航空公司展開內部調查

衛生部指出，運載馬士禮遺體的棺木是完全密封，因此排除傳播病毒的可能性，但由於家屬提供的文件不完整，拒絕其領回遺體的申請，目前遺體被隔離處置。

當局正在調查馬士禮的遺體是如何在未經通報的情況下被運回國，而航空公司亦已展開內部調查，以查明邁阿密貨運區的員工有否疏忽。根據當地法例，任何人若散播具危險性的傳染病，最高可被判入獄15年。

（綜合報道）