【新冠肺炎】加州兩人2月染疫身亡　意味社區傳播更早發生

美國加州衛生官員稱，聖克拉拉縣（Santa Clara）至少2名分別在2月初及2月中死亡的人，生前患有新型冠狀病毒肺炎。他們的樣本在4月21日被確認帶有新冠病毒。這2個個案，以及另一個出現在3月6日的死亡個案顯示，病毒在美國傳播比政府所認知的要早數周。

官員在一份聲明中措出，2名死者分別在2月6日及2月17日去世，組織化驗結果顯示，他們生前都患有新冠肺炎。

外界所知道的是，美國最早出現新冠肺炎個案發生在2月29日，地點是西雅圖郊區科克蘭（Kirkland）。衛生部門在2月26日指2個死亡與新冠肺炎有關。

聖克拉拉縣的死亡個案，將美國新冠病毒相關的死亡紀錄推前數周。

3個死亡個案 將疫情時間線推前

身為醫生的聖克拉拉縣（Santa Clara County）行政長官傑夫・史密斯（Jeff Smith）指出，確認死亡個案在更早之前已出現是非常重要，「因為這意味着，病毒存在（於美國）的時間要比最初知道的要久得多。」

他說：「病毒已存在一段時間，並可能已在社區內傳播好一段時間。」

外界所知道的聖克拉拉縣第一個本土傳染個案是在2月28日通報的，這位68歲的長者，後來在3月9日亦成為該區第一個死亡個案。

本身也是醫生的加州公共衛生官員科迪（Sara Cody）稱，仍未知道2月兩名死者生前是如何受到感染，但她對《華盛頓郵報》表示，2個個案料是社區傳播。

她說：「以我所知，我們不知道（他們）有任何旅遊史。（我們）需要做更多調查，以及嘗試確認這2個個案就是這個情況（死於新冠肺炎）。」

科迪指出，兩個2月出現的死亡個案的關連之所以來到現時才被發現，這是因為那時美國的檢測數量有限。當時美國疾病控制和預防中心（CDC）只准出現呼吸道徵狀、近期曾往中國旅遊以及曾與受感染患者有接觸人士接受檢測。