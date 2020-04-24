朝鮮傳有新冠肺炎　境內傳染病非第一次　變節軍人「滿肚」寄生蟲

朝鮮自新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球大流行以來，多次傳出有確診病例，不過朝鮮一直對外宣稱，國內沒有確診個案。這並非該國首次傳出爆發傳染病的消息，2017年當地亦曾傳出有寄生蟲傳染病的情況。

朝鮮一名士兵在2017年變節逃往韓國後重傷，他的主診醫生其後稱，在士兵肚內發現大量寄生蟲，最長達27厘米，手術過程中寄生蟲更不斷從受損的內臟鑽出。美國《新聞周刊》報道，這或許是朝鮮領袖金正恩呼籲農民以人糞做肥料所導致的寄生蟲傳染病。

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事發於2017年11月13日下午3時15分，朝鮮境內一部綠色吉普車把軍事檢查站撞毀，然後衝向韓朝邊境非軍事區（DMZ）。這名朝鮮士兵的吉普車在逃亡時曾跌入水溝，當時他爬下車並跑向韓國。越境期間，幾名朝鮮士兵向他開了約5槍。他最後越過分界線抵達韓國，由韓國士兵救起，送到首爾的亞洲大學附設醫院搶救。

主診醫生李國鍾為這名脫北者進行手術時，在其消化系統內發現數十種寄生蟲，當中最長的蟲有27厘米。李國鍾表示，他行醫20年也沒有見過這樣的併發症，只在教科書上看過這樣的東西。他形容：「一切都沾了鮮血，但寄生蟲基本上真的是白色的，這種厚、大、長以及非常非常硬的東西，正在從他的腸系統中排出。」

腸道蠕蟲通常是經接觸糞便或者不洗手傳播。農民使用人類糞便為農作物施肥以及惡劣的衛生環境也會導致這種寄生蟲傳播。而金正恩曾在2014年指示農民在農作物上使用有機肥料，包括人類糞便和動物糞便。

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