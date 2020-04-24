【新冠肺炎】特朗普記者會「拋出問題」：能否向人體注射消毒劑？

美國土安全部科學和技術政策辦公室執行主任布萊恩（William Bryan）4月23日白宮疫情簡報會上談及有美國研究結果指出，太陽光可以殺死在物件表面和空氣中的病毒。美國總統特朗普（Donald Trump）隨後建議有關方面可檢視「以大量光線照射身體」（hitting the body with tremendous light）的做法，以及就能否以向人體注射消毒劑來治療新冠肺炎「拋出問題」。

圖為美國總統特朗普4月23日在白宮出席每日疫情記者會時的情形。（AP）

布萊恩說，美國研究員已確認，病毒在室內以及乾燥的環境下生存力是最強，但在溫度與濕度增加時失去力量，尤其是暴露在陽光下。

布萊恩指出，對於病毒有較多認識，能在州長在做出何時重啟州內經濟的決策予以幫助，但他同時強調，這個研究不能取代現有的社交疏離措施。

布萊恩的簡報結束後，特朗普在發言時就一些可能的療法提出建議，不過它們都是沒有醫學科學根據，而且可能對人體構成危險。特朗普首先說，第一個方法是着人接受紫外線照射。但這可能導致人們灼傷，包括皮膚及內臟。

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專家批總統言論異常危險

特朗普之後又拋出「將消毒劑注入人體」的「問題」。他說：「我看到消毒劑在1分鐘內就消滅病毒，僅用1分鐘、1分鐘。 有沒有辦法我們可以通過注射、或差不多是清洗來做到這一點。當你看到它進入肺部時，它對肺部有很大的影響，所以研究一下會很有趣。」特朗普這番說話中的意念可說是「極度先進」，但亦非毫無顧忌地「全力推銷」，他最後提及人們得用上醫生的專業知識，「但這對我來說是有趣。」

曾為全國廣播公司（NBC）撰稿的肺科醫生以及身為全球衛生政策專家的吉普塔（Vin Gupta）回應特朗普的言論。前者警告說：「將任何類型的清潔產品注入身體或服用的想法都是不負責任的，而且是危險的。這是人們想自殺時使用的一種常用方法。」

古普塔說：「這是異常危險。有些人會緊緊抓住總統的每一句說話。」

特朗普3月19日吹噓抗瘧疾藥物對治療新冠肺炎有成效。亞利桑那州一對年過60的夫婦聽說後，飲用與抗瘧疾藥含相同成分的魚缸清潔劑，結果釀成1死1危殆的悲劇。