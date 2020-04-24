傳脫北者渡江叛逃中彈　送院驗出染疫　朝鮮「零確診」說法遭質疑

全球新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情持續升溫，朝鮮至今仍聲稱「零確診」，然而卻有中國消息人士向媒體透露，有名朝鮮人企圖從咸鏡北道逃往中國時，在圖們江邊境遭到中共人民軍開槍制伏，被送往吉林省醫院救治後確診新冠肺炎，也間接地打破朝鮮「零確診」一說。

根據DAILY NK報道，該名朝鮮人20日試圖從朝鮮邊境跨越圖們江逃往中國，但過程中被中國人民解放軍發現，一路追擊，最後不幸中彈，情況危急。

該名朝鮮人民中彈倒下後，人民軍隨即將他送往吉林省龍井市一間醫院，沒想到在治療過程，該名朝鮮人卻被驗出感染新冠肺炎，讓這間醫院瞬間拉起警報。而院方也馬上將該名朝鮮人隔離，並控管整棟醫院，禁止一般民眾靠近。

消息傳出後，有更多聲浪質疑朝鮮零確診的真實性。據傳，由於此事牽涉到朝鮮，中國當局目前尚未決定應該如何「處置」該名確診朝鮮人民，只能讓他暫時留在院內繼續診治。

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事實上，朝鮮為防堵病毒，在疫情爆發初期就加強邊境檢查，也實施隔離措施。但朝鮮與疫情嚴重的中國及南韓接壤，至今沒有任何確診病例，引起許多外國專家懷疑。許多人懷疑，朝鮮宣稱零確診，根本就是在隱瞞真實疫情。

一名金姓脫北者曾在朝鮮人權調查委員會（The Committee for Human Rights in North Korea ）的文章中分析，金正恩遲遲不肯坦承國內疫情的三大原因，一是朝鮮在國際制裁下十分依賴中國援助，因此必須保持與中國的關係，避免因新冠肺炎讓中國難堪；二是他必須像父親金正日隱瞞大飢荒的情況一樣，隱瞞實際的疫情才能繼續過著奢華的生活，因為只要人民知道他們缺乏適當的檢查與治療，就有可能會背叛他；三則是金正恩希望繼續透過核武試驗激怒美國。

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