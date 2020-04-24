【新冠肺炎】美國務卿蓬佩奧：中共將會付出代價

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情對美國衝擊很大，美國近期有政界人士與官員批評中國隱瞞疫情以及處理不當，導致疫情蔓延到多個國家及地區。美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4月23日接受霍士新聞節目主持人漢尼替（Sean Hannity）訪問時稱，中國共產黨會為此付出代價。

↓↓↓想知道美國人在疫情下的生活，請點擊放大觀看：

漢尼替在訪問一開始就數出中國在是次疫情中的疏失，並稱當他知道美國會向中國提供協助時，自己的憤怒是無法以言語形容。

蓬佩奧在回答他時指出，漢尼替生氣是合理的，他說美國很多人都感到憤怒，他想美國總統特朗普（Donald Trump）也是如此。

↓↓↓想看世界各地民眾在疫情持續期間日常生活情況，請點擊放大觀看：

+ 2

漢尼替在來後的一則提問中指出，究竟如何才能讓中國進行彌補？他說中國持有很多美債——他說自己不是想去介入蓬佩奧的工作但他認為美國不應償付這些債務，但這或是不可能做到的。

蓬佩奧沒有正面回應有關美債的問題，但他說很有信心中國共產黨會為他們做過的事付出代價；他說不知道代價實際會是什麼。他之後再補充說，他非常有信心，他跟來自全國的商人及民眾聊過，人們知道疫情是病毒源於中國武漢的結果，以及人們知道中國政府需為此做什麼而沒有做。他說：「會有與此相關的代價」。