【新冠肺炎・措施】穆斯林齋戒月開始　汶萊開齋節禁互訪

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了「重災區」意大利及西班牙疫情雖有趨緩跡象，美國和印度等確診個案在持續急劇增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

美國：美國總統特朗普（Donald Trump）4月24日在白宮簽署總值4840億美元的援助經濟法案，幫助受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響的小型企業，和為備受壓力的醫院解困。而眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）同日表示，國會正草擬新一份救助法案。

黎巴嫩：總理迪亞卜（Hassan Diab）宣布將該國「封城」措施延續2周至5月10日，但經濟活動會在來來數周逐步重啟。

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中東及非洲：多個穆斯林國家4月24日正式展開今年齋戒月禁食的第一天，不過受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，全球的穆斯林將迎來不一樣的齋戒月。沙特阿拉伯等區內國家逐漸實施封鎖措施，大部份清真寺關閉。

汶萊：宣布取消所有開齋節活動。汶萊蘇丹哈桑納爾（Hassanal Bolkiah）4月24日在發表全國齋戒月電視講話時說，今年開齋節人們將被禁進行互相拜訪的活動。

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法國：4月23日稱希望全國「封城」措施能在5月11日結束。

韓國：草擬為期2年的「後疫情」指引，以協助人們重返正常生活，內容包括彈性上班時間、預約公共交通服務以及快餐供應等。

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捷克：衞生部長沃伊捷赫（Adam Vojtěch）宣布自4月24日起解除民眾自由行動的限制。之前政府只准2人一同在戶外行動，如今增至最多10人。

該國旅遊禁令亦在同日解除，捷克公民在回國時須提交新冠病毒檢測呈陰性反應的報告，或在回國後立即開始隔離14天。

政府仍然禁止外國公民入境，但news.expats.cz報道，禁令有可能在未來數天或數周解除。

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