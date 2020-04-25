特朗普被指建議研究注射消毒劑殺新冠病毒　白宮稱傳媒斷章取義

美國總統特朗普（Donald Trump）4月23日建議有關方面可研究將消毒劑注入人體以殺滅新冠病毒的說法引起風波。有醫學專家直言他的說法危險，亦有製造消毒劑的生產商發出警告。美國白宮新聞秘書麥肯納尼（Kayleigh McEnany）4月25日發聲明回應，指傳媒斷章取義。

她在聲明中指出，「總統特朗普已重複說美國人應就新冠病毒的治療諮詢醫生意見，這一點已在昨日（23日）的疫情簡報會中強調。」

麥肯納尼稱，特朗普的說話卻被媒體不負責任地斷章取義，以及加上負面的標題來發布。

特朗普4月23日在每日疫情記者會上建議研究人員檢視有關「以大量光線照射身體」的做法，以及就能否以向人體注射消毒劑來治療新冠肺炎「拋出問題」。

他這番言論被視為暗示人們可以注射消毒劑來殺滅體內病毒，引起包括醫學界人士強烈反響。曾為美國全國廣播公司（NBC）撰稿的肺科醫生以及身為全球衛生政策專家的吉普塔（Vin Gupta）回應特朗普的言論。吉普塔警告說：「將任何類型的清潔產品注入身體或服用的想法都是不負責任的，而且是危險的。這是人們想自殺時使用的一種常用方法。」

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