【新冠肺炎】美政府被指「截糊」百萬口罩　地方官員：它們被奪去

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在美國持續蔓延，已導致超過90萬人被感染。在此背景下，美國聯邦政府再度被爆出對地方政府醫療物資進行「截糊」的新聞。

隨着疫情的逐漸發展美國民眾開始戴口罩出行，這使口罩成為緊俏物資。（AP）

新華社24日引述美國媒體23日報道，佛羅里達州邁阿密－戴德縣應急部門採購的100萬個N95口罩在運輸途中被美國聯邦政府「取走」。

這些口罩本來是供應消防員使用，他們將會去到那些不能駕車來接受檢測的人的家提供服務。邁阿密－戴德縣的應急管理部門總監羅拉森（Frank Rollason）稱，本來以為該縣情況有了這批口罩便頗好，「而它們——我們——（的口罩）被奪去（usurped）了。」

邁阿密－戴德縣的應急管理部門總監羅拉森（Frank Rollason）接受美國佛州公共廣播電台及電視台WLRN訪問時說，他們差不到去到接機以及真的拿到貨，卻收到供貨公司的消息說，那產貨物已被聯邦政府拿去。」

麻省州長此前也曾抱怨該州訂購的300萬個口罩在紐約港被「沒收」。

近日，伊利諾伊州長在沒有通知白宮的情況下，「秘密」派包機從國外購買了一批醫療防護用品。對此，《芝加哥太陽時報》稱：「州長擔心特朗普總統會把這些物資截走，對有關細節保持沉默。」