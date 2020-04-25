【新冠肺炎】加拿大指中國製口罩「不達標」駐加使館聯繫當局核實

中國駐加拿大使館稱，對加拿大媒體指出該國從中國採購的口罩「不達標」問題予以高度重視，正聯繫加拿大外交部和加拿大公共衞生局（ Public Health Agency），核實相關情況。

發言人並稱，如果在抗疫合作過程中出現個別具體問題，應本着實事求是的態度加以解決，而不要作政治化解讀。

使館發言人表示，中方一貫高度重視出口產品質量，主管部門日前推出更加嚴格的監管措施，要求有關醫療物資出口企業在向海關報關時，必須提供書面或電子聲明，承諾出口產品已經取得中國醫療器械產品註冊證書，符合進口國或地區的質量標準要求。

發言人亦指出，新冠肺炎疫情發生以來，中加雙方相互支持、相互幫助，積極開展應對疫情合作。近期，加方通過各種渠道，自行在華採購醫療物資，並多次派包機赴上海運輸，中方在物資採購、清關、包機飛行許可等方面，為加方提供積極的協助和便利，加方也多次對此表示感謝。中方願與包括加拿大在內的國際社會加強抗疫合作。

加拿大《環球郵報》4月24日報道渥太華政府稱有大約100萬個從中國購買的口罩未能達到醫療專業人員使用的標準，故不會送往其他城市及省份供有關方面使用。

該報公共衞生局稱正在檢查當局所有正在購買的醫療物品。部門最近買的口罩應是KN95標準，與N95相類似。加拿大衞生部稱KN95作為N95的替代品，但那一批產品無法做到過濾95%的微粒。