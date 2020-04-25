【新冠肺炎】數學模型專家：意大利首宗確診可追溯至1月

意大利4月24日公布一項科學研究顯示，該國第1宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的確診案例可追溯到1月。當地專家指，倫巴第首批數百個的個案，是出現在2月前。

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來自布魯諾・凱斯勒基金會（Bruno Kessler Foundation）的默勒（Stefano Merler）記者會上指出，他與該國最高衛生部門看完第一批已知個案，以及在隨後的傳染中得出明確的結論：「肯定是1月，但可能甚至之前，我們永遠不會知道」 。

默勒是一名傳染病傳播的數學模型作者。

默勒說：「我們意識到倫巴第遠在2月20日前已有很多受感染的人，即是說大流行在更早之前就已開始」。

他還指，他覺得確診案例立即激增的現象表明，把病毒帶至意大利的或許是一班人，而不是一個人。

意大利在該國小鎮科多尼奧（Codogno）2月21日出現第一位病人後，開始對人進行檢測，之後當地的新增確診及死亡個案急升。意大利一度成為全球最多確診個案的國家。

兩名中國遊客1月31日在羅馬確診後，意大利叫停來往中國的航空交通。但路透社引述科學家稱，當時這麼做已是太遲。此外，有一組來自意大利的科學家指出，該國疫情可能1月中自德國傳入，不是直接來自中國。

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的即時數據，意大利累計確診個案192,994個、累計死亡個案25,969個，迄今有60,498人痊癒。