朝鮮官方媒體集中報道建軍88周年　金正恩尚未現身

朝鮮官方媒體4月25日的主要版面聚焦建軍88周年，但領導人金正恩仍未出現在公眾視野。他一直未出現在公眾視野，令到有關他接受心血管手術後病危的傳聞傳得更盛。

韓聯社25日報道，朝鮮官方媒體自4月11日以來就沒有金正恩公開活動的報道，引發外界對現年36歲的金正恩可能真的病危的揣測。

平壤宣傳機構高調宣揚今天是朝鮮人民革命軍建軍88周年的日子，但仍無金正恩公開活動的消息。

朝中社詳細介紹朝鮮人民革命軍的歷史，回溯到當初由金日成組建的抗日人民武裝游擊隊。已故的金日成是金正恩的祖父，當年朝鮮半島是在日本嚴酷的殖民統治之下。

朝鮮勞動黨報《勞動新聞》在一篇社論中強調金正恩呼籲擴充軍力，力促進一步強化全軍能量，以及整個軍隊對他領導的支持。

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路透社4月25日引述三名消息人士報道，中國派出包括醫療專家在內的團隊到朝鮮，為金正恩提供意見。報道引述其中2名消息人士透露，有關團隊由中共中央對外聯絡部高層率領，23日從北京前往朝鮮，但報道沒提及成員人數或身份，而中國外交部及中央對外聯絡部暫時沒回應報道。

日本《現代週刊》特別編輯委員近藤大介撰文引起消息人士稱，金正恩疑似已變成植物人。韓國《朝鮮日報》24日引述社交媒體（SNS）上有傳聞稱：「金正恩腦出血陷入昏迷10天，醫生判定無法恢復，朝鮮親華領導層已將該事實轉達給了中方。」

金正恩：金正恩是朝鮮現任、第三代最高領導人。朝中社11月15日發布其相片，圖中的他正出席在元山葛麻機場舉行的「朝鮮人民軍航空與防空軍飛行指揮人員戰鬥飛行技術大賽•2019」活動。（Reuters）

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