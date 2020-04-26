【新冠肺炎．最新疫情】全球逾289萬人染疫　死亡病例破20萬

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球有逾289萬人確診感染新型肺炎，美國成為全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：根據約翰斯・霍普金斯大學即時統計數字，截至香港時間4月26日上午7時31分，全球新增確診病例80,167‬個，累計確診病例為2,892,508個，新增死亡病例5,293個，累計死亡病例202,455個。全球痊癒人數累計有815,658人。

美國：根據約翰斯・霍普金斯大學即時統計數字，截至香港時間4月26日上午7時31分，美國確診個案新增加30,960個，增至936,293個，死亡個案增加1,562個，累計53,511個。痊癒個案為99,792個。美國已有約518萬人接受檢測。



根據路透社統計，美國死亡病例4月24日已超過5.1萬宗，數目在10天內翻了一倍，累計死亡病例為全球最高。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）4月25日公布數據顯示，該國新增2,055宗確診個案，累計增至152,438宗。死亡個案增加179宗，累計增至5,500宗。

法國：當地衛生部門指，截至25日，全國新增369人死於疫情，總死亡人數升至22,614人，另外再多1,660人確診，令總數增至161,488宗，僅次於美國、西班牙和意大利。

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意大利：民防局4月25日公布新增415宗死亡個案，為3月19日以來新低，累計增至26,384宗。新增確診個案從前一日的3,021宗增至2,357宗，累計增至195,351宗，是近5天以來的最低新增數目。留醫深切治療部人數持續減少，由2,173人減至2,102人。康復人數從前一日的60,498人增至63,120人。

西班牙：衞生部4月25日公布，過去24小時，該國新增確診病例3,995個，累計223,759個；新增死亡病例378個，累計死亡22,902個。

英國：衛生部的數字顯示，在25日新增813人喪生，總數升至20,319人，在全球死亡人數的國家中排行第5，僅次於美國、意大利、西班牙和法國。目前當地共有148,377人確診，其中4,913人為新增個案，不過留院人數繼續減少，由24日的17,049人下降至16,411人。

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伊朗：衞生部4月24日公布過去24小時，國內新增1,168個新冠肺炎確診病例，累計88,194個。新增死亡病例93個，累計死亡5,574個。

土耳其：衞生部4月23日數據顯示，該國過去24小時新增3,116個確診病例，累計突破10萬，增至101,790個，令土耳其成為歐洲和美國以外確診病例最多的國家。死亡個案新增115個，累計2,491個。全國有18,491人康復。

俄羅斯：過去24小時，俄羅斯新增確診病例5,849個，累計確診68,622個；新增60個死亡病例，累計死亡病例615個。

圖為4月24日菲律賓馬尼拉的警員在截查來往汽車司機。（AP）

新加坡：衞生部4月25日稱，該國在過去24小時新增618宗確診案例，累計12,693宗。該國當天沒有新增死亡案例，累計12宗。全國累計有956人康復。

印度：印度4月25日公布，該國確診個案超越2.4萬宗。新增確診病例1,429宗，累計增至24,506宗；新增死亡57宗，累計死亡775宗，痊癒個案5,063宗。

孟加拉：4月24日宣布過去24小時內新增503個確診病例，死亡4個。截至目前，該國錄得累計確診個案4,689個，累計死亡131個。

印尼：4月24日衛生部宣布新增436例確診病個，全國累計確診個案8,211個，其中死亡686個。

菲律賓：該國確診病例突破7,000個。截至4月24日下午4時，該國當天共有211個新增確診病例，確診病例累計達7192個。此外，新增死亡病例15個，累計死亡477個。

非洲：非洲疾病預防控制中心公布的最新統計數據顯示，非洲確診案例超2.7萬宗。截至4月24日，非洲大陸的確診個案增至27,852宗，病例數呈持續增加趨勢，死亡案例達1,303宗。24日，南非新增267宗確診，累計4,220宗；喀麥隆新增96宗確診，累計1,430宗；加納新增125宗確診，累計1,279宗；畿內亞新增92宗確診，累計954宗。

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韓國：中央防疫對策本部4月25日指，截至當地時間當天零時，韓國確診病例新增10宗，累計確診案例數增至10,718宗。該國連續第3天沒有新增死亡病例，累計240宗。康復並解除隔離的病例新增134宗，累計8,635宗。當天的新增確診案例中，有4宗為境外輸入病例。

韓國疫情趨緩，當地單日新增確診病例連續6天錄得10個名左右。4月19日為8個，20日為13個，21日為9個例，22日為11個，23日為8個。

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日本：日本放送協會晚上零時報道，全國4月25日新增368宗確診個案，累計增至13,231宗。連同郵輪「鑽石公主號」的乘客和船員，日本確診個案達13,433宗。死亡個案新增15宗，累計增至373宗。

日本放送協會晚上零時01分報道，東京都25日新增103宗確診個案，連續12日新增個案超過100宗，累計增至3,836宗。死亡個案新增7宗，累計100宗。

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