【新冠肺炎】華府審視武漢首批撤僑程序　發現沒跟足安全措施

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在武漢爆發時，多個國家和地區都決定派專機到當地撤僑，其中美國首批公民乘坐的包機在1月29日飛抵加州。有當地傳媒指，華府審視該次撤僑程序，發現多個不足之處。

美國有線電視新聞網絡（CNN）4月25日報道，衛生與公眾服務部（HHS）一名匿名員工曾在2月披露，部分員工在應對回國人士時，並沒有接受足夠訓練或保護裝備，當局隨即展開調查。

HHS指出，首批撤僑包機飛抵加州基地後兩天，該部門派出事件控制團隊到現場，並開始為員工提供正確指導和預防措施。報告的結論提到，這是史無前例的撤僑行動，情況變幻莫測，因此當時基地內沒有統一的抗病毒和防疫措施。

CNN取得的報告概要顯示，加州原本收留大約200名公民，但在最後一刻發現原本準備使用的設施的醫療設備不足。HHS因而介入，不過由於沒有時間去計劃，飛機在降落洛杉磯東部的馬奇空軍基地（March Air Reserve Base）時，根本就沒有指定部門或官員指揮。

HHS指，基地內一開始沒有使用個人保護裝備指引，直到該批公民回國後三天、即2月1日才有明確而清晰指引。報告同時披露，負責分發食物的員工沒有使用個人保護裝備，亦沒有與回國人士保持6呎距離。另外兒童和家庭管理局（Administration of Children and Families）以避免帶來負面觀感為由，指示HHS員工除下個人保護裝備。另外亦有多名目擊者稱，疾病預防及控制中心（CDC）人員在無任何保護裝備下直接與回國人士交談。

報告提到，首班撤僑包機途中在阿拉斯加補給時，當局曾經為機上乘客檢查健康狀況，最後並無發現任何出現病徵人士。CDC其後為他們實施為期14天的檢疫工作，HHS指他們沒有人確診。而員工沒安全指引的情況在另一班包機回國後已修正。