韓媒：朝鮮擬準備發射中短程導彈　或為金正恩病重闢謠

朝鮮領袖金正恩近日頻傳病重，引發國際高度關注。而據韓媒最新透露，朝鮮方面正在籌備試射中短距離導彈，或旨在為金正恩身體狀況傳言闢謠。

2020年3月9日，據韓國聯合參謀本部表示，朝鮮在咸鏡南道宣德一帶試射3枚短程飛行物。圖為朝中社3月9日發布照片顯示，金正恩（右）觀摩軍事演習。（Reuters）

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韓國《東亞日報》4月25日報道稱，經美國確認，朝鮮東部咸鏡南道宣德附近出現準備發射中短程導彈的徵兆。當地正在佈置迎接朝鮮領導層視察導彈發射的準備工作。

美國當局分析稱，朝鮮有可能在48小時內發射導彈。但未掌握金正恩會否現身。

《東亞日報》認為，當下關於金正恩身體狀況的訊息錯綜複雜，金正恩若親赴導彈發射地指導，或許是為了對外顯示身體健康。

日本《東京新聞》報道稱，金正恩為了躲避新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情暫居元山別墅。《東京新聞》還援引日本政府內部的分析稱，金正恩雖然在元山正接受某種治療，但應該不是「危重」狀態。

《東亞日報》25日亦引述美國政府相關人士稱，金正恩上周一直逗留在元山，在15日至20日之間，還捕捉到他自己走路的樣子，而沒有被攙扶或坐着輪椅。美國政府還認為，金正恩有可能在具備醫療設施的元山別墅接受了醫療手術，且消息人士指金正恩病危的可能性很小。