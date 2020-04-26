【新冠肺炎】特朗普政府傳擬撤換衞生部長　白宮否認

美國《華爾街日報》和政治新聞網站Politico報道美國總統特朗普（Donald Trump）正考慮，以新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情早期因應措施失策為由撤換衞生與公眾服務部長阿扎（Alex Azar）。

新冠肺炎肆虐美國之際，傳出美國衛生部長阿扎面臨被撤換的消息。圖為2020年3月6日在華盛頓，阿扎（左）在旁邊看着總統特朗普展示一項對抗新肺炎的開支法案。（AP）

美國白宮25日發表聲明否認正考慮撤換阿扎。聲明說，美國衛生與公眾服務部在阿扎的領導下正帶頭推進總統特朗普的多項執政要務。任何關於人事的猜測都是不負責任的，會干擾聯邦政府應對新冠疫情。

美國Politico在25日援引知情人士的話報道說，白宮正考慮一項撤換阿扎的計劃。《華爾街日報》報道說，特朗普政府官員近幾周對阿扎的不滿正在加劇。

Politico指出，取代他的可能人選包括白宮冠狀病毒應對協調官伯克斯（Deborah Birx）、美國醫療保健和醫療補助服務中心（Centers for Medicare and Medicaid Service）主任維爾馬（Seema Verma）和衞生部副部長哈根（Eric Hargan）。

衞生部發言人奧克利（Caitlin Oakley）對於記者詢問予以回應：「阿扎部長忙着應對一個全球性的公眾衛生危機，沒時間玩宮鬥。」

疫情迄今已在美國造成53,934人死亡。