金正恩專用火車停在朝鮮元山　似為回程做準備

美媒稱，金正恩專列火車4月23日似乎正在為返程做調整，但並不清楚何時啟程。

朝鮮監測組織北緯38度（38 North）4月25日報道稱，商業衛星照片顯示，朝鮮沿海元山金正恩專屬車站日前出現了一列屬於金正恩的火車。

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報道稱，這列長達250米的火車4月21日和23日出現在這個金氏家族的專屬車站，雖然部分被車站頂棚遮擋，但剩下部分仍可見。這列火車4月15日並不在該車站。

報道稱，這一消息並不能表明朝鮮最高領導人的所在，也並不能揭露其健康狀況，但這一信息的確讓金正恩身處沿海特殊地點的說法更加具有說服力。

報道稱，影像資料顯示，金氏專列火車4月23日似乎正在為返程做調整，但並不清楚何時啟程。

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有關金正恩身處何地，健康如何，外界眾說紛紜，4月15日金日成誕辰這一朝鮮舉國慶祝的重要日子，他未出現在任何朝鮮官方照片上。

在韓國首爾主要由脱北者管理運營的線上媒體Daily NK則稱，稱金正恩在4月接受了心血管手術，正在元山一棟別墅裏休養。元山綜合中心包括9個大型客房和一個娛樂中心，一個港口。

美國有線電視新聞網絡（CNN）引述一名美國官員的話稱，華盛頓方面正在研究有關金正恩做手術後處於危險當中的相關消息。但美國總統特朗普（Donald Trump）表示這些有關金正恩健康惡化的說法「是錯誤的」。

韓國SBS電視台引述一名不具名的韓國政府官員的話報道稱，金正恩至少4天前就抵達江原道元山市，不久之後將重返公眾視線，另外還稱「韓國軍方嚴密監控金正恩的專列火車，這列火車曾經在元山市出現，而其飛機則停在平壤」。