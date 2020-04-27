【新冠肺炎・各地措施】伊朗部分沒病例地區清真寺5月1日重開

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了「重災區」意大利及西班牙疫情雖有趨緩跡象，美國和印度等確診個案在持續急劇增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

意大利：總理孔特（Giuseppe Conte）4月26日表示將逐步重啟經濟活動，出口企業最快可在本周恢復營業，以減少供應鏈中斷的風險；5月4日製造及建造業可復工，並重開部分公園；零售商店與博物館在5月18日重新開放；6月1日重開咖啡屋、餐館與理髮店；學校9月恢復上課。

伊朗：總統魯哈尼（Hassan Rouhani）4月26日表示，會根據感染及死亡數字，將全國分為白色、黃色及紅色區域，白色區域是未有出現感染及死亡病例的地區，這些地區的清真寺可以在5月1日重開，讓民眾入內禱告。

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+ 3 + 2

西班牙：首相桑切斯（Pedro Sanchez）4月25日發表全國電視講話時表示，假如疫情繼續放緩，民眾可以從5月2日獨自外出運動，或與同住的一名親友出外散步。14歲以下兒童從26日起，每天早上9時至晚上9時之間，最多可以外出1小時，進行受監管的戶外活動，活動範圍僅限住所附近1公里，且不得前往遊樂場。每名成人最多可陪伴3名孩子外出，期間必須遵守社交距離指引，與其他人保持至少兩米距離。

澳洲：昆士蘭州長帕拉什丘克（Annastacia Palaszczuk）4月26日宣布，該州將從5月2日起放寬某些限制措施。州政府將允許居民開車外出，但不可離家超過50公里。政府也允許居民進行海上娛樂活動、野餐、前往國家公園以及購買非必需品。民眾外出郊遊的話只可與家人同行，或者單獨與一個朋友見面。

法國：總理辦公室4月25日公布，總理菲利普（Edouard Philippe）準備在4月28日向國會提交解封計劃，國會屆時會討論及表決該計劃。法國自3月17日起限制民眾活動，並準備在5月11日結束。

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+ 4 + 3 + 2

美國：美國總統特朗普（Donald Trump）4月24日在白宮簽署總值4840億美元的援助經濟法案，幫助受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響的小型企業，和為備受壓力的醫院解困。而眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）同日表示，國會正草擬新一份救助法案。

夏威夷州長伊蓋（David Ige）4月25日在新聞發布會上宣布，原定於4月30日到期的居家令將延長至5月31日，旅客抵達夏威夷州後需隔離14天的命令也延長至5月31日。

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+ 4 + 3 + 2

中東及非洲：多個穆斯林國家4月24日正式展開今年齋戒月禁食的第一天，不過受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，全球的穆斯林將迎來不一樣的齋戒月。沙特阿拉伯等區內國家逐漸實施封鎖措施，大部份清真寺關閉。

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