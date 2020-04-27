【新冠肺炎】爭執中國是否要求柏林稱讚　中德說法各執一詞

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情延燒全球之際，中國駐德國大使館4月26日再次發聲明，反駁德國媒體《星期日世界報》有關北京促柏林給中國防疫「畀高分」的說法。

綜合媒體4月26日報道，中國駐德國大使館26日刊發立場聲明，批評德國《星期日世界報》（Welt am Sonntag）等再次發表不實和不負責任的報道，妄稱中方促德政界對中國抗疫積極表態來進行「政治宣傳」「改寫疫情事實」等，老調重彈，毫無證據，充斥着傲慢和良好自我感覺。

中國駐德國使館4月17日已經就德國輿論出現「政治化」、「污名化」中國抗疫聲音發表過類似立場聲明。

4月26日，中國駐德國大使館發表題為「駐德國使館就《星期日世界報》等有關報道重申立場」文章。（中國駐德國大使館網站截圖）

德國之聲26日指出，德國聯邦內政部證實，北京曾促柏林政府對中國應對新冠病毒肺炎疫情的表現給予積極評價。路透社獲得了這份由內政部答覆德國綠黨議員鮑斯（Margarete Bause）的文件。

文件指出，即便是北京沒有提出要求，德國政府也會對中國抗疫的努力表示讚揚。「儘管如此，聯邦政府也了解個別中國外交官和德方聯繫，希望德國公開對中國的疫情管理發出積極的聲音……德國政府並沒有照做。」柏林認為，透明是能夠抗疫成功的關鍵因素，並將此觀點告知北京。

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此外，德國《世界報》也稱，中方曾嘗試與德國政府各部的官員取得聯繫。

德國綠黨議員鮑斯接受《星期日世界報》採訪時指出：「內政部的回應再次凸顯德國政府在中國問題上的閃爍其詞。歐盟對外事務部明確地將中國列為在新冠疫情上進行虛假宣傳和散播陰謀論的國家。」德國政府甚至沒有準備對北京嘗試產生影響的做法明確表示拒絕。

值得一提的是，德國綠黨議員鮑斯一直關注中國人權議題，尤其是新疆維吾爾族人權狀況。2019年8月，原本計劃訪問中國，但中方突然回絕了這一出訪計劃，並將其列為不受歡迎的人。