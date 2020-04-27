【新冠肺炎】德國披露華官要求積極評價中國抗疫

德國《星期日世界報》（Welt am Sonntag）4月26日報道，德國內政部在4月22日的一封信中表示，中國外交官與德國政府官員接觸，要求德方對中國抗擊新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的工作做出積極評價。中國駐德大使館隨即做出回應，駁斥報道是「不實」及「不負責任的」。

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報道稱，德國綠黨議員鮑斯（Margarete Bause）向德國內政部致信，詢問是否有中國外交官接觸德國官員以鼓勵他們就中國抗疫工作做出積極評價，德國政府在落款日期為4月22日的回信中寫道，德國政府意識到這一目的，並表示「聯邦政府沒有順從這些要求」。

此外，信中還寫道，自2020年1月23日以來，德國政府就已認可北京為遏制疫情擴散做出的努力，即使當時北京並未要他們這麼做。德國政府也曾告知中國政府，他們認為透明公開對於抗疫非常重要，但未明確指出德方是否認為中國政府有做到透明公開。

路透社4月26日報道中也提及中國曾試圖阻止歐盟對其的一項指控，該指控稱北京正在傳播與新冠肺炎疫情暴發有關的虛假訊息。這也成為美中之間的一項交易，雙方都在隱瞞有關這場疫情的訊息。

中國駐德大使館4月26日隨後回應稱，德國《星期日世界報》的報道是「不實」及「不負責任的」，中方促德政界對中國抗疫積極表態來進行「政治宣傳」、「改寫疫情事實」的言論「老調重彈、毫無證據」，「充斥着傲慢和良好自我感覺」。

同時，中國駐德國大使館再次強調，中方始終本着公開、透明、負責任的態度，採取了最全面、最嚴格和最徹底的舉措，例如第一時間向世界衛生組織報告疫情，同各國分享病毒基因序列，開展疫情防控專家國際合作，向其他疫情暴發國家伸出援手等。這些客觀事實得到了國際社會的充分肯定和普遍讚賞，不容個別媒體肆意改寫。