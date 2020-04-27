【新冠肺炎】美國多州尋求「解封」刺激經濟增長

美國因新型冠狀布毒肺炎（COVID-19）導致經濟大受打擊，多州政府或民眾都想經濟活動盡快重開啟。

儘管疫情形勢仍很嚴峻，但美國已有多州民眾走上街頭，抗議州政府頒佈的「居家令」。圖為4月21日，密蘇里州傑斐遜市數百人進行抗議。（AP）

白宮經濟顧問委員會主席哈西特（Kevin Hassett）4月26日對美國廣播公司（ABC）的節目《本周》（This Week）表示，美國各地為遏制新冠病毒的傳播而進行的封鎖措施，重創企業及經濟，並使失業率急劇上升，失業率或將會接近1930年代「大蕭條」時期的失業率。

此外，哈西特在白宮新聞發布會上對記者說，失業率或屆16%，經濟數據在「未來數月將會很糟」。下一次的就業報告提供4月的就業統計數據，並在5月8日公布。

美國各行業復工在即，財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）4月26日在接受霍士新聞（Fox News）採訪時說，隨着美國的小企業在5月和6月重新開業，經濟將在7月、8月和9月迅速反彈。

紐約州長科莫（Andrew Cuomo）在每日簡報會上表示，5月15日之後將謹慎地執行分階段重新開放計劃。

《國會山報》4月26日報道，科羅拉多州長波利斯（Jared Polis）4月26日表示，他支持取消為對抗新冠病毒的傳播而施加的一些限制，並允許一些企業重新開業。但他表示，一切將謹慎為重。

馬里蘭州長霍根（Larry Hogan）4月26日也在《本周》節目中露面，霍根承諾，未來幾個月將基於科學，謹慎考慮重新開放的事情。