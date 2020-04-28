【一分鐘看世界】金正恩心聲、封城鬆綁的根據？透視美共和黨攻略

今天是4月28日星期二，在這大致天晴及乾燥的一天，你需要知道的國際新聞：

美國共和黨在2020年的選舉年不容有失，偏偏遇上新型冠狀病毒肺炎而美國總統特朗普應對表現備受批評。共和黨為避免情況衝擊選情，找來頂尖策略師編寫「問答攻略」，供該黨候選人「自學」。然而此舉真的有助將共和黨政府的失敗諉過中國嗎？圖為4月23日美國拉斯維加斯一名特朗普支持者在反對居家令。（AP）

美共和黨趁疫情力打「中國牌」

美國共和黨為了保住總統寶座、參議院控制權、奪回眾議院，利用失控的新冠肺炎疫情，力打「中國牌」，並且為此做足了內部「黨宣」工作。4月24日，美國政治新聞網Politico揭櫫共和黨全國委員會（RNC）向黨內競選團隊發送的一份近60頁的備忘錄。備忘錄中，共和黨明確將「中國」設置為選舉年核心話題，並建議黨內國會競選人在回應有關新冠疫情的問題時積極抨擊中國。然而分析認為，共和黨這種罔顧事實的選舉操作，只會誤導美國社會，完全不利於當下疫情的防控。（按此閱讀更多）

居家令「禁或不禁」 還看R0和Rt？

隨着疫情持續放緩，歐美各國陸續放寬限制措施，重啟經濟。限制措施讓經濟停滯，長遠對國家發展造成打擊，但有更多人擔心的是，現在復工復課，會否引來疫情的第二次爆發。現時國際社會對於R0值的討論愈來愈多，然而它跟Rt有什麼關係？為什麼得出Rt值之後，使可成為政府「解封」居家令決策的有用資料？（按此閱讀更多）

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+ 7 + 6 + 5

油價大插水的「罪魁禍首」

上周，4月21日到期的5月紐約原油期貨報每桶-37.63美元/桶，為1983年4月開始編纂油市期貨數據以來首見負值。連日來6月紐約原油期貨也在痛苦掙扎。

4月20日紐約5月期油當時跌至負數這樣的「奇景」，不止令投資者與交易員大嚇一跳，也令消費者想到，這是不是意味「賣家要貼錢買家搬油」？答案其實是「不」。

全球原油市場需求因新冠肺炎疫情大幅減少，另一個主要原因是儲油的設施已經爆滿。在這樣的情況下，再如何減產也是回天乏術。油價必然只能在低位。但供需關係並非這次歷史性「負油價」的根本原因。真正將原油期貨打入地獄的，是華爾街群狼……（按此閱讀更多）

全球原油產量過多，導致儲存空間快將爆滿。圖為4月21日鏡頭下美國底特律Marathon Petroleum Corp.煉油廠的儲存缸。（AP）

金正恩為父者心聲

朝鮮領導人金正恩「病危說」引起國際社會關注，儘管現時仍未知他的真實情況，平壤政權接班人選仍掀起討論。金正恩的子女、二哥、妹妹、姑姑、叔叔金平日等金氏家族成員和親信都被指可能接手，其中最為神秘的莫過於他和李雪主生下的2男1女，引發外界好奇。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）此前表示，金正恩在2018年6月舉辦新加坡特金會時曾告訴他，不希望自己的孩子「一輩子將核武揹在背上」。金正恩好友、NBA球星退役洛文（Dennis Rodman）曾稱在2013年到訪朝鮮時抱過金正恩的女兒，稱她為「金朱愛」（Kim Ju Ae）。然而平壤政府對這幾位朝鮮「公主」與「王子」隻字不提，所以金正恩少有提及兒女，引起外界好奇。……（按此閱讀更多）

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↓↓↓由美國馬克薩爾科技公司（Maxar Technologies）提供的、攝於4月21日的衛星圖片顯示，一列相信是屬於朝鮮領導人金正恩的專用列車上周停在朝鮮東部沿海城市元山市。這雖然不能證明金正恩的健康狀況或行蹤，至少能為他身在朝鮮東部的報道提供佐證。

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