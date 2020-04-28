【新冠肺炎・最新疫情】全球確診個案逾305萬宗　美國98萬人染疫

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球有逾305萬人確診感染新型肺炎，美國成為全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間4月28日下午6時24分，全球累計確診病例超305萬個，新增9,801‬個，達3,052,245個。累計死亡病例211,350個，新增134個。數據顯示，累計確診病例數較多的國家是美國、西班牙、意大利、法國和德國。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間4月28日下午3時30分，美國確診個案新增1,447個，累計增至988,469個，死亡個案新增109個，累計56,253個。痊癒個案為111,583個。美國已有約559萬人接受檢測。

圖為4月25日英國倫敦一對男女走過一幅有塗鴉的牆壁，上面寫有「留在家中」字樣。（AP）

白羅斯：該國4月28日新增919宗確診案例，累計12,208宗。死亡案例新增4宗，累計79宗。康復人數累計1,993人。

印尼：該國4月28日證實，國內新增415宗確診案例，累計9,511宗。死亡案例新增8宗，累計773宗。康復人數累計1,254人。

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+ 6 + 5 + 4

意大利：民防局4月27日公布新增333宗死亡個案，比起前一日的260宗增加，累計增至26,977宗。確診個案增加1,739宗，比起前一日的2,324宗減少，為3月10日以來新低，累計增至199,414宗。留醫深切治療部人數持續減少。

西班牙：衛生部4月27日公布新增331宗死亡個案，比起前一日的288宗增加，累計增至23,512宗。確診個案從前一日的207,634宗增至209,465宗。

法國：衞生部4月27日公布新增437宗死亡個案，累計增至23,293宗。確診個案增加3,764宗，為4月14日以來最大百分比增幅，達3%，累計增至128,339宗。連同療養院的可能個案，總共的確診和可能個案為165,842宗。留院人數連續第13日減少，留醫深切治療部人數則連續第19日減少。

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+ 3 + 2

俄羅斯：該國累計確診病例已達8.7萬個，超過中國成為全球病例數目第九多的國家。截至4月27日，過去24小時內新增6,198個確診病例，累計確診達87,147個，新增50個死亡病例，累計794個死亡個案。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）4月28日公布數據顯示，該國新增1,144宗確診個案，累計增至156,337宗。死亡個案增加163宗，累計增至5,913宗。康復人數累計117,400人。

伊朗：衞生部27日公布該國新增991個確診病例，累計確診病例91,472個；新增死亡96個，累計死亡個案5,806個。

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+ 4 + 3 + 2

印度：衛生部網站最新數據顯示，截至當地時間27日下午5時（香港時間晚上7時30分），該國有確診病例28,380個，新增1,463個，其中治癒出院6362個，新增381個；死亡病例新增14個，累計增至886個。

泰國：該國4月28日公布當地新增7個確診個案，新增個案數目持續減少趨勢，累計確診個案為2,938個。死亡個案新增2個，累計54個。有2,652人痊癒。

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新加坡：衞生部4月27日指出，該國在過去24小時新增799宗確診案例，累計14,423宗。該國當天沒有新增死亡案例，累計12宗。

菲律賓：衞生部4月27日表示，確診個案新增198宗，全國累計增至7,777宗。該國當天新增10宗死亡病例，累計死亡個案為511個。痊癒個案增加70個，累計增至932宗。

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韓國：中央防疫對策本部4月28日指，截至當地時間當天零時，韓國確診病例新增14宗，累計確診案例數增至10,752宗，為連續10天新增數字處於15宗或以下。該國再增1宗死亡個案，累計244宗。康復並解除隔離的病例新增90宗，累計8,854宗。

該國單日新增病例自4月9日起趨緩，13日至17日連續5天在20至30宗左右，18日回落至20宗以下，19日起保持在10宗左右水平，至28日稍微回升至14宗。

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日本：日本放送協會報道，日本4月27日新增172宗確診個案，其中39宗來自東京都，35宗來自北海道，國內確診個案增至13,613宗。連同郵輪「鑽石公主號」確診船員和乘客，累計確診個案增至14,325宗。死亡個案增加22宗，累計增至407宗。

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