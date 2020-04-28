特朗普否認擬推遲美國大選日期

美國總統特朗普（Donald Trump）4月27日傍晚出席白宮新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情工作記者會時，否認前副總統、民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）有關特朗普是否將阻撓美國2020年大選11月3日如期舉行的言論。

特朗普4月27日在白宮玫瑰園主持新冠肺炎疫情工作記者會。（Reuters）

記者說在記者會上問特朗普：「你最可能的民主黨競選對手——拜登最近表示，你一直考慮變更大選日期，你或將嘗試做出這方面的努力，這是我的第一個問題......」

特朗普沒等記者問完話、直接回答說：「我從來沒有想要改變大選日。我為什麼要那麼做呢？11月3日：這是好日子。不，我期待那天舉行大選。」

特朗普指責說：「那是編造的宣傳詞——不是他（拜登），而是很多（幕後）工作的人中間的幾個，那些撰寫聲明的人。」特朗普直言，拜登沒有寫過這些聲明，都是別人代寫，「請讓他知道——我完全沒有考慮推遲，一點也沒有。」

美國政治新聞網站Politico引述這位前副總統在4月23日預言：「記住我的說話，我想他會嘗試延後大選，說拿出一些合理的說法，指它為何不能如期舉行。這是他唯一想到可能讓他獲勝的方法。」