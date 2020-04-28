【新冠肺炎】美媒：白宮抗疫工作小組擬減少會議次數

美國總統特朗普（Donald Trump）上周提議注射消息劑對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情掀起風波。美國有線新聞網路（CNN）4月27日引述知情人士報道，白宮抗疫工作小組或即將開始減少會議次數。

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報道引述三名知情人士指，工作小組周末只召開過一次會議。小組4月25日召開會議之後，26日並未開會。報道形容情況罕見，因為自工作小組成立以來，小組幾乎每天都開會。

工作小組會議於白宮戰情室舉行，通常歷時最少90分鐘，旨在於每日舉行的記者會前，讓幕僚查看最新數據。一位參會人士透露，周末期間沒有記者會，25日的會議進行得相對較快。

與此同時，白宮正在安排其他事項。報道援引兩位官員的消息指出，白宮計劃在未來的數日和數周，展開更多以經濟為議題的活動，突顯促進經濟復甦的努力。其他事項還包括總統的國內行程，最快本周內成行。

官員表示，幕僚認為特朗普不擅長傳達健康信息，上周「注射消毒劑」言論引發的災難就足以證明。有接近特朗普的人士稱，對特朗普來說，最重要的是挽救不斷下降的民調數據。

報道也指，白宮西翼幕僚出現分歧。白宮新的通訊團隊決定重奪副總統彭斯（Mike Pence）職員負責的疫情訊息控制權。彭斯獲委任領導抗疫工作小組後，時任署理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）容許小組併入彭斯辦公室運作。新任幕僚長梅多斯（Mark Meadows）上台後，便任命新的新聞秘書和通訊顧問。