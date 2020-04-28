【新冠肺炎】德國防長迎接物資時因未戴口罩遭受批評

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球蔓延，德國有逾15萬宗確診，當地全國已開始強制戴口罩，但是德國防長、有「小默克爾」之稱的卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）4月27日違反相關規定，遭到強烈批評。

4月27日，從中國裝載了約1,000萬隻口罩的德國聯邦國防軍貨機降落在德國萊比錫/哈雷機場，該國國防部長卡倫鮑爾也出面迎接這批物資。相比迎接物資，一些德國網友更關心的是，當天在機場迎接口罩到來的卡倫鮑爾及其身邊的部分工作人員並沒有佩戴口罩。

卡倫鮑爾27日現身萊比錫/哈雷機場，身邊是她的助手們和一些軍方人士，周圍還有一群擠在一起的記者。包括卡倫鮑爾在內的這些人好像並沒有對蔓延全球的新冠疫情感到擔憂——她面帶微笑地出現在接收醫療物資的現場，臉上什麼都沒戴。

除了卡倫鮑爾，大多數站在她身後的助手以及一些德國官員和軍方人士也都沒有佩戴口罩。至於圍繞在卡倫鮑爾身邊的記者們，只有少數人戴上了口罩，而且似乎也沒有人對保持社交距離特別在意。

這樣的現象隨即引發德國網友的質疑和不滿。一位網民在Twitter寫道「我支持你們的（防疫）政策，但如果連你們自己都不能堅持下去的話……」也有網民嚴厲指責稱「在萊比錫/哈雷機場舉辦『病毒』派對之後，卡倫鮑爾應該認真考慮辭職這件事！除了柏林的大人物，所有公民都必須遵守（防疫）規定。」還有網民開玩笑諷刺說，當天沒戴口罩的卡倫鮑爾要親自迎接從飛機上卸下的每隻口罩並和它們自拍。

針對相關批評，德國國防部4月27日晚些時候在Twitter上表示，「不是每個今天在萊比錫（機場）的人都遵守了（防疫）規則……我們對此深表遺憾，將對我們的部門就此進行檢查。」德國國防部還補充說，所有人都必須遵守相關防疫規定。

Mit Abstand geht es am Besten! Leider haben sich heute in Leipzig nicht alle an die Regeln gehalten. Das bedauern wir sehr und überprüfen auch unsere eigene Organisation. Muss wohl noch bei uns allen richtig eingeübt werden. #Dasgehtbesser pic.twitter.com/MMoLwSDFSJ — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) April 27, 2020

4月27日開始，在德國乘坐公共交通工具或購物時佩戴口罩已成為該國幾乎所有州的一項強制規定。有部分聯邦州規定，違反口罩令的人員不僅本地交通或出租車可以拒載，還需承擔相應罰款。與此同時，很多聯邦州也要求民眾在室內購物環境必須履行戴口罩義務。德國聯邦交通部長22日還建議民眾在搭乘火車時佩戴口罩。