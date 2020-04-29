【美國大選】路透：拜登團隊認為揭特朗普錯誤應對疫情是致勝招數

美國前副總統拜登（Joe Biden）勢將代表民主黨出戰總統大選，路透社報道，他的競選陣營及盟友已對總統特朗普（Donald Trump）展開全面攻勢，特別是針對總統應對新冠肺炎疫情的反應，認為這將是11月美國大選的致勝招數。

路透社4月28日文章稱，幾周前，民主黨人還在小心翼翼地行事，在疫情衝擊就業和民眾健康的時候，他們不願顯得太黨派化。但現在民主黨人相信，特朗普數周來應對疫情的表現，對連任選情是弊大於利，於是民主黨人開始積極揭露特朗普應對疫情危機的錯誤處理方式。

拜登於3月15日前往位於華盛頓的CNN演播室，參加民主黨總統初選辯論（AP）

拜登競選團隊指責特朗普「是歷史上犯下最嚴重政策錯誤之一的總統，」新的競選廣告中說，特朗普未能對新冠肺炎採取正確行動，疫情現已感染了超過98萬位美國人，逾5.5萬美國人死亡。此外，拜登競選團隊還指摘特朗普在疫情期間過分信任中國。

拜登的競選副經理貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）敦促採取更有力的策略來反對特朗普，她上周向支持者發送備忘錄，概述四個「可攻擊點」：特朗普對中國政府的寬容、掩蓋危機、應對混亂、向企業分配刺激經濟資金時有傾向性。

自由非營利組織Acronym表示，拜登競選團隊還增加其Facebook和Google廣告的投放，比特朗普在4月12日至18日一周的支出還多。

拜登競選發言人唐多克（TJ Ducklo）在談到新方法時也表示「我們目睹了美國歷史上最嚴重的總統領導失誤之一。」