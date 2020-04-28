捷克媒體稱俄羅斯密謀暗殺布拉格市長　俄國：假新聞

在捷克媒體報道一名俄羅斯特工計劃毒殺布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）和布拉格第六區區長科拉爾（Ondrej Kolar）之後，賀瑞普4月27日表示，他已經接受警察保護。俄羅斯方面否認有暗殺計劃，斥這是假新聞。

賀瑞普稱已接受警方保護，圖為賀瑞普2019年12月19日在匈牙利布達佩斯中歐大學發表講話（Reuters）

英國《衛報》4月27日報道，布拉格市市長賀瑞普27日表示，捷克警方幾周之前確認他面臨威脅，於是對他施加保護。他拒絕透露是否成為俄羅斯的目標。

他在接受媒體採訪時表示「捷克警方決定派出警察對我進行保護，這是他們的決定，我不能對其原因作出評論。」他又提到，他受到警察保護已經有兩周時間。

《衛報》引述捷克媒體之前的報道稱，賀瑞普向警察舉報稱其在家附近遭到跟蹤，於是警察對其採取臨時保護措施。

捷克媒體《Respekt》周刊4月26日報道，一名持有外交護照的俄羅斯人3周前潛入捷克首都布拉格，意圖毒殺賀瑞普和科拉爾。報道引述捷克情報部門匿官員的消息稱，這名刺客攜帶一個裝有致命毒藥蓖麻毒素的手提箱。捷克執法部門和政界人士均沒有證實上述報道的真實性。

俄方：假新聞

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）4月27日表示，這是「假新聞」，他又稱「我們對這項調查一無所知。」

俄羅斯衛星通訊社4月28日報道，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）也表示，捷克媒體關於疑似一名俄特工入境的調查報告是假新聞，也是又一次刺激雙邊關係的事件。扎哈羅娃還表示「很明顯，第三方力量在干涉、破壞俄捷雙邊關係。」