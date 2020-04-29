【一分鐘看世界】朝鮮異常之處、疫情致薯仔過剩、美國寵物犬確診

今天是4月29日星期三，在大致天晴的一天，你需要知道的國際新聞：

朝鮮異常之處

朝鮮領導人金正恩的病重傳聞仍未散去，雖然韓國統一部暗示金正恩仍正常辦公，但朝鮮前駐英國公使、脫北者兼韓國國會議員太永浩（現改名為太救民）接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時，他指出朝方有四大異常之處……（按此閱讀更多）

圖為4月21日韓國民眾在首爾的電視屏幕觀看有關朝鮮領導人金正恩的新聞報道。（Reuters）

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+ 7 + 6 + 5

美國擴大病毒檢測

新冠肺炎疫情在美國繼續蔓延，確診迫近100萬宗，病毒檢測數目不足的問題一直為人詬病，白宮公布最新指引，旨在提高檢測數目，為重啟經濟做好準備，媒體稱政府將對各州2%人口進行病毒檢測。總統特朗普（Donald Trump）更揚言，檢測將不成問題，但有公共衛生專家仍然質疑檢測目標未足夠……（按此閱讀更多）

圖為4月27日，美國總統特朗普在白宮玫瑰園出席疫情記者會。（美聯社）

疫情致薯仔過剩

新冠肺炎衝擊全球經濟，一邊有大型食品公司警告，疫情將影響食物供應鏈，造成供應短缺，另一邊在盛產馬鈴薯的比利時，則國內外對薯仔需求大減，比利時業界組織Belgapom秘書長科爾（Romain Cools）呼籲該國民眾每周吃兩次薯條，拯救業界……（按此閱讀更多）

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+ 6 + 5 + 4

中美角力

疫情之下的中美爭拗繼續上演，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）4月27日抨擊中國向美國提供「劣質」的新型冠狀病毒試劑盒，以牟取暴利，另一邊總統特朗普與國務卿蓬佩奧也各就不同議題批評中國……（按此閱讀更多）

美國現首宗寵物犬受感染個案

新型肺炎導致全球近310萬人確診，當中三分一個案是來自美國，而且當地有超過5.83萬人受感染，比1950年代的越戰犧牲者為多。病毒除了令無數人受感染外，連寵物亦牽連其中。繼香港早前證實有寵物犬感染病毒後，美國北卡羅來納州亦有狗隻受感染，或成為全國首宗個案……（按此閱讀更多）

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