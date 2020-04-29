路透社引述脫北者：朝鮮親友未為意金正恩「神隱」避談傳聞

路透社4月28日引述脫北者報道，很多身處朝鮮的親戚或相熟人士未有為意國際對朝鮮最高領導人金正恩健康狀況的猜測，不知道金正恩「神隱」近兩周，也不願談論問題，聽到提及金正恩時甚至突然掛斷電話。

金正恩：金正恩是朝鮮現任、第三代最高領導人。朝中社2019年11月15日發布其相片，圖中的他正出席在元山葛麻機場舉行的「朝鮮人民軍航空與防空軍飛行指揮人員戰鬥飛行技術大賽•2019」活動。（Reuters）

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59歲的李順熙（音譯）2009年脫北。她4月27日向路透社表示，當日早上與姐姐和姪甥通話，對方對金正恩的報道和傳聞一無所知。李順熙告知她們有關消息時，對方談論起來顯得謹慎，「朝鮮人對有關事件的了解非常有限」。

2004年脫北的金興光（音譯）現時經營一個研究朝鮮的學術組織。他表示，曾與兩名朝鮮相熟人士討論金正恩的傳聞，其中一名政府官員指，一直疑惑金正恩未有公開露面，並留意到保安官員多次呼籲專注內部事務。另外一人則未為意有關報道，並警告他不要被如此的謊言愚弄。

在首爾開設餐廳的脫北者林熙珠（音譯）表示，朝鮮內幾乎沒有人知道金正恩的健康狀況和下落。她說，「黨中央人士也不知道。他們很害怕，甚至不敢考究或思想有關事情」，指他們擔心或會被捕。

金正恩罕有缺席太陽節活動，引起外界不同揣測。有指金正恩為了避疫缺席，也有指金正恩健康出現問題。不過韓國官員表示，未有偵察到朝鮮內有異常行動。路透社引述身處平壤的外國人指，市內生活如常。