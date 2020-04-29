【新冠肺炎】調查顯示美國民眾對特朗普疫情建議信任度降低

新冠肺炎（COVID-19）疫情繼續在全球蔓延，路透社與市場調查公司益普索（Ipsos）4月28日公布調查結果顯示，美國民眾對總統特朗普（Donald Trump）就疫情作出建議的信任度似乎正降低，幾乎所有受訪者都駁斥特朗普有關向感染者注射漂白水或其他消毒劑就有可能治療疾病的說法。

該調查在4月27日至28日展開，結果顯示，有47%美國民眾表示「非常」或「有點」可能遵循特朗普建議的疫情指引。3月底曾有另一項調查顯示，有62%人會跟從特朗普的建議，這數字比最新的調查結果高15個百分點。

最新的調查指出，有98%民眾表示，如果感染新冠肺炎，他們不會對自己注射漂白水或其他消毒劑，民主黨和共和黨受訪者表明不會這麼做的比例均高達98%。

特朗普的整體支持度在過去一周卻沒有太大變化。有43%民眾稱他們認同特朗普的整體工作表現，同樣有43%受訪者認同他處理新冠疫情的方法。

已註冊成為選民的受訪者被問到如果今日總統大選意屬何人時，有44%人表示會投給民主黨總統候選人拜登（Joe Biden），40%人表示會投給特朗普。

調查以問卷形式在全美網路進行，一共收到1,001位成人回覆，其中包括416位民主黨員及419位共和黨員。