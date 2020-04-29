【新冠肺炎】日本老翁檢測呈陰性　次日病逝再檢測變陽性

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球持續蔓延，科學家多次表示人類目前對該病毒仍然知之甚少。近日，日本出現一個特殊病例。

日本的新冠疫情仍在持續發展。圖為東京川喜多綜合醫院為檢測冠狀病毒感染而搭建的帳篷。（路透社）

日本廣播協會（NHK）4月29日報道稱，東京本月出現一宗感染新冠病毒死亡的特殊病例，患者在病毒檢測結果呈陰性後，次日病情急劇惡化死亡，隨後再次進行病毒檢測又呈陽性。

報道稱，該患者今年85歲，居住在東京小平市。該患者於本月初連發5天高燒後前往醫院進行PCR檢測，10日得出檢測結果，呈陰性。

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然而就在得出檢測結果的第二天，11日，該男子突然臉色發青，家人趕忙將其送至醫院後得知其已死亡。隨後，醫院再次對該男子進行病毒檢測，結果呈陽性，確認該男子已感染新冠病毒。

對於這一現象，有專家表示，PCR檢測雖然是一種精確度極高的檢測方法，但根據病毒的存量以及檢測方式的不同，在一定情況下也會出現「偽陽性」或「偽陰性」的情況。北海道醫療大學教授塚本容子對此表示「即使被判定為陰性，也應有意識地關注自己的身體狀況是否發生變化，一旦感到異常就應立即就醫。」

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