【新冠肺炎．最新疫情】全球確診病例逾318萬宗　英國2.6萬人病歿

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過300萬人確診感染新型肺炎，美國成為全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間4月30日上午7時32分，全球累計確診病例新增61,498個，累計3,189,017個。死亡病例新增9,573個，累計227,247個。數據顯示，累計確診病例數較多的國家是美國、西班牙、意大利、法國和英國。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間4月30日上午7時32分，美國確診個案新增25,387個，累計增至1,037,970個，死亡個案新增2,498個，累計60,853個。痊癒個案為120,444個。美國已有約602萬人接受檢測。

英國：英格蘭公共衛生局4月29日公布，截至當地時間4月28日下午4時，死亡個案累計增至26,097宗，成為死亡人數歐洲第二高的國家，僅次意大利。據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，確診個案累計增至166,441宗。

法國：衞生部4月29日公布新增427宗死亡個案，累計增至24,087宗。確診個案增加1,607宗，累計增至128,442宗。留院人數和留醫深切治療部人數連續超過兩周減少。

意大利：民防局4月29日公布新增323宗死亡個案，累計增至27,682宗。確診個案增加2,086宗，累計增至203,591宗。留醫深切治療部人數持續減少。

西班牙：衛生部4月29日公布新增325宗死亡個案，累計增至24,275宗。確診個案增加2,144宗，累計增至212,917宗。

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俄羅斯：新冠肺炎應對中心4月29日公布，該國新增5,841宗確診病例，累計99,399宗。死亡病例新增108宗，創單日新高，累計972宗。

新加坡：衞生部證實，該國4月29日新增690宗確診個案，累計增至15,641宗。當局同日未有公布新增死亡個案，目前累計14宗。

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德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）4月29日公布數據顯示，該國新增1,304宗確診個案，累計增至157,641宗。死亡個案增加202宗，累計增至6,115宗。

伊朗：衞生部4月29日公布新增80宗死亡個案，累計增至5,957宗。確診個案增加1073宗，累計增至93,657宗。

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泰國：該國4月29日公布當地新增9個確診個案，新增個案數目連續第3日維持個位數，累計確診個案為2,947個。同日未有新增死亡個案，累計54個。有2,665人康復出院。

韓國：當地4月30日首次沒有新增本土感染病例。中央防疫對策本部4月30日指，截至當地時間當天零時，韓國確診病例新增4宗，全部都是境外輸入個案，累計確診案例數增至10,765宗，為連續12天新增數字處於15宗或以下。該國再增1宗死亡個案，累計247宗。康復並解除隔離的病例新增137宗，累計9,059宗。

該國單日新增病例自4月9日起趨緩，13日至17日連續5天在20至30宗左右，18日回落至20宗以下，19日起保持在10宗左右水平。

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日本：日本放送協會報道，日本4月29日新增224宗確診個案，其中47宗來自東京都，國內確診個案增至14,119宗。連同郵輪「鑽石公主號」確診船員和乘客，累計確診個案增至14,831宗。死亡個案增加22宗，累計增至448宗。

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