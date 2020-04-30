【新冠肺炎】瑞德西韋臨床結果正面　華府或緊急批准使用

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情爆發以來，各國都尋找有效治療的藥物。 美國國家過敏及傳染病研究所主任福奇（Anthony Fauci）4月29日表示，瑞德西韋（Remdesivir）在治療新型肺炎方面帶來「不錯的消息」。

福奇29日在白宮表示，根據他得到的數據，吉利德（Gilead）公司生產的瑞德西韋，在臨床實驗為縮短復原時間帶來明顯效用。他指服用該藥物病人的中位復原時間為11天，比使用安慰劑病人的15天較快。

瑞德西韋原本是用於應對伊博拉病毒，現在則被視為治療新型肺炎的希望。（Reuters）

不過他指瑞德西韋暫時未能完全減低死亡率，但認為它將會是治療新型肺炎的標準，稱這至少證實瑞德西韋可以有效阻止新型冠狀病毒，不過承認需要更多時間審視成果。

《紐約時報》其後引述一名美國食品和藥物管理局（FDA）高層官員指，當局或緊急容許吉利德使用瑞德西韋，但福奇指FDA現時未有批准時間表。

不過，世衛（WHO）緊急項目負責人瑞安（Michael Ryan）則拒絕評論瑞德西韋的成效，指自己尚未見到研究成果細節，認為有時或需連串研究報告才可證實藥物成效。但他強調，希望瑞德西韋或其他藥物能有助治療新型肺炎。

根據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的最新數據顯示，截至29日，全球共有3,170,335宗確診個案，最少224,708人死亡。