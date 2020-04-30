俄羅斯政黨領袖向金正恩發賀電　紀念其訪俄一周年

朝鮮領袖金正恩身體狀況成謎之際，俄羅斯自由民主黨主席日里諾夫斯基（Vladimir Zhirinovsky）4月24日就金正恩訪俄一周年向其發送賀電。

2019年4月25日，朝鮮領袖金正恩（左）和俄羅斯總統普京在俄羅斯海參崴舉行會談，圖為雙方會後出席招待會。（Reuters）

據朝中社4月29日報道，賀電說，2019年4月25日金正恩與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面，藉此訪問俄羅斯一周年之際，「向您表示衷心的祝賀」。這一重要訪問會永遠記錄在兩國關係的編年史上。

賀電說：「訪問期間，您與普京就與地區和世界安全相關問題進行了討論，牢固確立了平等的夥伴地位。正如朝鮮領導人金日成和金正日那樣，您的這次訪問也在傳統友好的氣氛中進行。」

日里諾夫斯基還在賀電中說：「我祝願您身體健康、朝鮮勞動黨為國家發展提出的各項計劃取得圓滿成果、朝鮮人民迎來繁榮。」

2019年4月24日凌晨，金正恩乘專用列車啟程前往俄羅斯訪問，並於25日與普京在俄羅斯遠東城市海參崴（Vladivostok）舉行會晤。這是金正恩自2011年當政以來首次與俄羅斯總統舉行會晤。

自2020年4月21日以來，金正恩身體狀況引發國際社會關注，且有關消息眾說紛紜。總部設在韓國首爾的《每日朝鮮》（Daily NK）報道，金正恩4月12日接受心血管手術。美國有線新聞網絡（CNN）4月21日則引述美國官員報道，金正恩接受手術後情況「非常危險」。金正恩已超過兩周未公開露面，外界推測他目前正在江原道元山地區逗留。