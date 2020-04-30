【新冠肺炎】巴西死亡病例破5000　總統博索納羅：那又怎麼樣

巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）當地時間4月28日晚上在總統府外舉行記者會，回應國內新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）死亡個案突破5,000宗的問題時，回答說「那又怎麼樣？」

巴西總統博索納羅（左）4月29日在巴西首都巴西利亞出席司法部長就職儀式。（Reuters）

博索納羅28日在記者會上，被問及國內死亡人數急升至逾5,000宗時指出：「所以又怎麼樣？抱歉，但你要我怎麼做？」博索納羅更直言，自己的中間名「Messias」是「救世主」的意思，但「我不是創造奇蹟的工人」。

博索納羅其後對自己的表態補充說，「我為病毒造成我們目前所處的狀況感抱歉。我們與失去愛人的民眾休戚與共，當中不少（因疫情）犧牲的人是長者。但這是命數，明天可能會是我。」

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的新型冠狀病毒肺炎疫情實時數據顯示，截至香港時間4月30日下午2時32分，巴西累計確診個案79,685宗，死亡病例5,513個。

博索納羅此前稱新冠肺炎是「小感冒」，19日又參與民眾示威，同聲抗議州長頒布的禁足令，17日還解僱支持防疫措施的衞生部長，指這些限制措施正在損害巴西經濟。

美國有線新聞網絡（CNN）4月29日引述巴西發行量最大的報紙《聖保羅頁報》（Folha de S.Paulo）旗下民意調查機構Datafolha的數據顯示，受訪的巴西民眾裏，33%仍然認為博索納羅「做得很好」，相比之下，38%民眾認為他做得「很糟糕」，還有26%的民眾認為博索納羅表現平平。