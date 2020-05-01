【新冠肺炎．疫情】全球逾325萬人確診近23萬死　美國106萬人染疫

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過300萬人確診感染新型肺炎，美國成為全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月1日上午7時32分，全球累計確診病例新增44,677個，累計3,251,925個。死亡病例新增5,043個，累計233,014個。數據顯示，累計確診病例數較多的國家是美國、西班牙、意大利、英國和法國。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月1日上午7時32分，美國確診個案新增28,208個，累計增至1,068,696個，死亡個案新增1,907個，累計62,906個。痊癒個案為126,122個。美國已有約623萬人接受檢測。

英國：衛生部門4月30日公布新增674宗死亡個案，累計增至26,771宗，為死亡人數歐洲第二高的國家，僅次意大利。確診個案增加6,032宗，累計增至171,253宗。

法國：衞生部4月29日公布新增289宗死亡個案，創自3月底以來平日數目的新低，累計增至24,376宗。確診個案增加1,139宗，累計增至129,581宗。留院人數和留醫深切治療部人數連續超過兩周減少。

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意大利：民防局4月30日公布新增285宗死亡個案，比起前一日的323宗減少，累計增至27,967宗。確診個案增加1,872宗，累計增至205,463宗。留醫深切治療部人數持續減少。

西班牙：衛生部4月30日公布新增268宗死亡個案，創近6周新低，累計增至24,543宗。確診個案累計增至213,435宗。

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德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）4月30日公布數據顯示，該國新增1,478宗確診個案，累計增至159,119宗。死亡個案新增173宗，累計增至6,288宗。

俄羅斯：新冠肺炎應對中心4月30日公布，該國新增7099宗確診病例，累計突破10萬宗，增至106,498宗。死亡病例新增101宗，累計1,073宗。

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伊朗：衞生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）4月30日公布，該國過去24小時新增983宗確診個案，累計94,640宗。死亡個案增加71宗，累計6,028宗。康復人數累計75,103人。

新加坡：衞生部證實，該國4月30日新增528宗確診個案，累計增至16,169宗。當局同日未有公布新增死亡個案，目前累計14宗。康復人數累計1,188人。

泰國：該國4月30日公布當地新增7個確診個案，新增個案數目連續第4日維持個位數，累計確診個案為2,954個。同日未有新增死亡個案，累計54個。累計2687人康復。

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韓國：當地4月30日首次沒有新增本土感染病例。中央防疫對策本部4月30日指，截至當地時間當天零時，韓國確診病例新增4宗，全部都是境外輸入個案，累計確診案例數增至10,765宗，為連續12天新增數字處於15宗或以下。該國再增1宗死亡個案，累計247宗。康復並解除隔離的病例新增137宗，累計9,059宗。

該國單日新增病例自4月9日起趨緩，13日至17日連續5天在20至30宗左右，18日回落至20宗以下，19日起保持在10宗左右水平。

日本：日本4月30日國內新增188宗確診個案，增至14,288宗。連同郵輪「鑽石公主號」確診船員和乘客，累計確診個案增至15,000宗。死亡個案增加22宗，累計增至470宗。

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