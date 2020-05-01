【新冠肺炎】美國研究：當地疫情將持續多至少年半至兩年

美國明尼蘇達大學（University of Minnesota）傳染病研究和政策中心4月30日發表新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）研究報告，指出美國疫情很可能持續多至少18至24個月，直至60至70%的人口得到免疫力，達到群體免疫效果。

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中心聯同哈佛大學公共衛生學院學者撰寫報告，指出「由於潛伏期較長，較多沒有出現病徵的傳播，以及R0數值較大，新冠肺炎似乎比起感冒較容易傳播。」R0是指每名患者感染他人數目的平均值。

報告提到，R0數值較大意味需要較多人受到感染得到免疫力，疫情才會結束。研究員根據最近的流感大流行數據估計，新冠肺炎將持續18至24個月，直到達到群體免疫效果。

研究員認為，政府官員應該停止向民眾表示疫情將會結束，反而要民眾為長期作戰做準備。他們列出3個可能情況，其中最壞的情況是首波疫情結束後，更大一波疫情將於秋冬襲來，2021年再有一波或更多較小規模的疫情。面對秋冬的疫情，政府或須重新實行限制措施。

有份撰寫報告的傳染病研究和政策中心總監Mike Osterholm和哈佛大學流行病學家利普西奇（Marc Lipsitch）對很多州份決定放寬限制措施感到驚訝。利普西奇形容是「一場可能會喪命的實驗」，部份放寬限制州份的疫情反而比起實施限制時更嚴重，認為難以理解背後的原理。