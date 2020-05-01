拜登將首度受訪回應性騷擾事件　女子稱被逼埋牆「狼爪」伸入裙內

差不多篤定獲得美國民主黨總統候選人提名資格的拜登（Joe Biden）會在美東時間5月1日就1993年被指性騷他人一事首次親身回應。他會在美國全國廣播公司（MSNBC）節目Morning Joe上接受訪問。

美國參議員助理里德（Tara Reade）指控拜登1993年擔任特拉華州（Delaware）參議員時，曾將手伸進她的襯衫和裙子裏，將她逼到牆角進行性騷擾。不過拜登的競選團隊一直否認指控，現年77歲的拜登則是一直沒有公開回應。

里德1990年代時曾擔任拜登的助理。

里德在2020年4月9日向華盛頓特區警方報案。由於事發於1993年，已過追溯期限，無法起訴拜登，但《華盛頓觀察家報》4月21日引述警方發言人指，現時仍在調查案件。

同為民主黨籍的眾議院發言人佩洛西（Nancy Pelosi）4月29日為拜登辯護，表示曾當過奧巴馬（Barack Obama）副手的拜登，在其數十年政治生涯中一直都是支持阻止女性受虐的相關政策。

里德曾2019年公開指控拜登有不當身體接觸，但未有提到性侵。她接受內華達州一份報章訪問時稱他用手指揩過她的頸部並觸碰她的肩。她在接受美聯社訪問時稱1993年被拜登侵犯。她指，當日他準備前往參議院健身室，上司要她將健身袋帶給拜登，拜登之後在國會山莊辦公室大樓的地下室將里德按在牆上，伸手摸里德，並用手指插她下體。

據里德所指，拜登對她耳語，同時試圖親吻她，並問她：「你想到其他地方嗎？」里德表示，記得當時想說要他停下來，不過不記得有否說出口，形容整個人都僵住了。她指，之後將拜登推開，對方看來感到驚訝並回應說，「聽說你喜歡我」。

包括里德在內，已有8名女子指控曾被拜登性騷擾。來自康涅狄格州（Connecticut）的43歲女子拉波斯（Amy Lappos）指他在2009年一次募款活動上，有不當身體接觸，用他的鼻子揉搓她的鼻子。她表示，從未就此事提出控訴，因為知道不會有用，雖認為這並非性騷擾，但確實覺得拜登這種舉動越過禮節與尊重的界線。

內華達州前州議員弗洛蕾斯（Lucy Flores）亦指控拜登涉對她性騷擾。弗洛蕾斯指，在2014年11月一場競選活動上遇上拜登，當時她代表民主黨出選內華達州副州長，她和拜登將要一起發表演說，遂走到台下一旁準備。拜登將雙手放在弗洛蕾斯肩上，甚至給弗洛蕾斯的後腦勺來一記又大又漫長的吻。