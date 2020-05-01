【五一勞動節】不滿罔顧職安健隱瞞疫情　亞馬遜員工大罷工抗議

五一勞動節是國際慶祝勞動階段對社會作出貢獻的節日。新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，很多工人仍然堅守崗位，維持社會基本運作。不過美國多間大型企業的工人趁勞動節發起罷工，抗議公司未能提供防護設備，以及隱瞞工作場所的疫情。其中受惠於疫情的零售巨擘亞馬遜（Amazon）更加是眾矢之的。

疫情下，民眾減少外出，網上購物自然成為補給生活用品的主要渠道。股價已經從低位反彈的亞馬遜4月30日公布季度業績，零售額按年升26%，預計第二季增長達28%。行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）表示，現時是最艱難的時刻，但疫情將反映集團的適應能力和耐力。

市值達1.2萬億美元的亞馬遜卻持續面臨來自員工的壓力。公司過往已經不時有員工投訴工作環境惡劣，疫情的爆發也引起貨倉工人控訴工時長以及缺乏防疫的防護設備。紐約、芝加哥和底特律的貨倉工人近月曾發起零星罷工行動，要求公司關閉貨倉進行全面清潔。

亞馬遜員工在最新一波工業行動更聯同旗下子公司全食超市（Whole Foods）、網購公司Instacart和超市Target旗下派送公司Shipt的員工，促請公司擴大有薪病假、提供防護設備、改善薪酬待遇以及在工作場所實行社交距離措施。主辦單位指，亞馬遜全球60個貨倉的員工將參與行動。

有份策動工業行動的亞馬遜前員工斯莫爾斯（Christian Smalls）相信一日的罷工足夠換取公司的回應，同時不會危及工人的「飯碗」或招致報復，並指共同目標是要在工作時感到安全和受保護，形容問題「關乎生死」。

亞馬遜一直拒絕公布確診員工數目也為人詬病。曾任職亞馬遜的用戶體驗設計師坎寧安（Emily Cunningham）說：「亞馬遜將員工置於不可能的處境，要他們在購買雜貨繳付房租和可能感染自己或他人之間作出選擇。」她批評公司拒絕透露確診數目，「工人不知道是2,000宗、200宗抑或20宗」，「如果亞馬遜有那些數目，就需要說出來。」發起罷工的組織估計，有最少500名員工感染。

圖為2019年12月17日，亞馬遜位於亞利桑那州的倉庫設施，包裹沿傳送帶移動。（美聯社）

隨愈來愈多員工確診或死亡，亞馬遜面臨更大壓力。公司已經宣布加強保護措施和清潔，為員工探熱和提供口罩，錯開輪班時間，並將休息室的桌子散開。任何感到不適的員工可以申請放無薪假，其他貨倉和送貨工人獲加時薪，超時津貼達雙倍。不過種種措施仍然未能滿足工人的要求。

數碼代理機構Isobar高級副總裁萊莉（Jon Reily）形容，「亞馬遜已經從可有可無變成必需品，成為如同水電公司的公共事業。不過他們將壓力加諸工人。工人感到害怕。」疫情為亞馬遜等公司帶來機遇，但同時也是一場考驗。