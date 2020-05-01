美失業民眾湧網上系統申請救濟金　她早上去「排隊」已是88000號

新冠肺炎（COVID-19）衝擊全球經濟，美國大量人員失業，導致在過去6周，有超過3000萬人首次申領失業救濟金。由於人數太多，就連部分州政府的網上申請系統也不堪應付。有失業的美國民眾表示，她4月28日早上登入所屬州份的勞工部網站，申請延長失業救濟金時限，卻發現前面已有8萬多人在輪候。

失業的馬里蘭州居民奧伯斯特（Marci Oberst）4月28日坐在電腦前上網，試圖登入該州勞工部網站，申請延長失業救濟金時限。當時雖然只是上午9時30分，但勞工部網站已顯示奧伯斯特排第88,000號，即她前面還有8萬多人在輪候。

馬里蘭州長霍根（Larry Hogan）4月29日就申請失業金網站出現的問題道歉，並稱馬里蘭州居民應該得到更好的服務。

該國還有不少人未能在網上成功提交申請。美國媒體報道，同樣在申請失業救濟金時遇阻的斯威尼（Connor Sweeney）是一間餐廳的服務員，他3月15日向華盛頓州勞工部申請失業救濟金。他的幾個同事在申請不久便順利拿到錢，可是他的申請至今沒有下文。他5年前申請同類福利時救濟金2周就到手，相比這次快得多。奧伯斯特稱：「你打給勞工部，不是線路繁忙就是錄音，或是電話被掛斷。」

經濟政策研究所（Economic Policy Institute）指，在過去4周，每有10人成功申請，就有3至4人在網上申請時無法獲得通過，另外還有2人因為過於困難沒有嘗試申請。研究所估計，如果申請程序變得沒那麼麻煩，申請人數或多890萬至1,390萬人。