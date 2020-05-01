【新冠肺炎】駐英大使：病毒可能源自任何地方　應由科學家解答

中國駐英國大使劉曉明4月28日接受英國廣播公司（BBC）專訪時，他被問到「是否同意新冠病毒（SARS-CoV-2）源自中國」，他回答稱，病毒最早發現於武漢，並不等同起源於武漢，根據多方信息，病毒可能源自任何地方，問題應交由科學家來解答。

中國駐英國大使館網站4月30日發布文章，講述駐英大使劉曉明4月28日接受BBC《尖鋭對話》欄目資深主持人薩克（Stephen Sackur）的網絡訪問。

在訪問中，主持人薩克首先提問「是否同意新冠肺炎病毒源自中國？」劉曉明回答稱，病毒最早發現於武漢，但並不等於起源於武漢，根據多方信息，包括BBC的報道，病毒可能源自任何地方，甚至在航空母艦或潛艇中可以找到，他稱，在一些與中國很少聯繫的國家中也可以找到，在從未去過中國的人群中可以找到，所以不能說病毒源自中國。

薩克再追問後，劉曉明表示，這個問題應交由科學家來解答，他又提到，只能說中國第一宗報告的病例於2019年12月27日發生的武漢。

薩克之後再問到「病毒確實首先在武漢出現人傳人，並集中爆發...... 難道對已發生的事情進行深入獨立調查、了解事實真相不重要嗎？」劉曉明隨後講述中國的抗疫時間表，他表示，醫生張繼先首先於2019年12月27日上報不明原因肺炎病例，中國衛生部門和疾控中心在四天後，也就是12月31日以最短的時間通知世界衛生組織（WHO），並與其他國家共享信息，中國也第一時間同世衛組織分享病原體，在第一時間同世衛組織和其他國家分享病毒基因序列。

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薩克及後提到武漢醫生李文亮事件，並稱從那以後一直到一月份，中國政府一直試圖掩蓋真相。劉曉明則回答表示，李文亮醫生不是「吹哨者」，他稱，張繼先醫生比李文亮早三天向衛生部門報告。完全不存在所謂掩蓋事實，他又指，張醫生通過正常渠道向衛生部門報告，但李文亮則在朋友圈傳播相關信息。

劉曉明指出，在任何國家，如果出現極其危險的未知病毒等情況，都可能引起恐慌。他認為警方傳喚李醫生，向他提出警告，要求他停止網上傳播，這不能稱為「隱瞞」，疫情已經通過正規渠道上報，這種情況下要儘量避免恐慌。

央視：主持人無禮打斷劉曉明的回答

中國官媒央視之後報道，BBC主持人尖鋭提問，對新冠病毒的來源問題多次追問，並無禮打斷劉曉明的回答。

報道又稱，在被主持人問及「是否同意新冠病毒來源中國、中國是否該道歉」等問題時，劉曉明表示，「中國也是病毒的受害者，中國不是病毒的製造者！」